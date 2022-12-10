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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

آلياف ومعادن.. 8 فوائد مذهلة للشوفان

الشوفان
الشوفان

هناك العديد من الفوائد الصحية التي يمكن أن نجنيها عند تناول الشوفان على الإفطار بشكل يومي، لأنه غني بالعديد من العناصر التي يحتاجها الجسم، كـ الألياف الغذائية والمعادن.
 

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 فوائد الشوفان الرائعة


من فوائد الشوفان كوجبة يومية:
1- مصدر للطاقة ...
2- تقليل خطر الإصابة بالسمنة ...
3- الوقاية من الإصابة بالسكري ...
4- تعزيز صحة القلب ...
5- تعزيز صحة الجلد ...
6- قيمة غذائية كبيرة ...
7- التقليل من خطر الإصابة بالربو عند الأطفال ...
8- التقليل من الإمساك
 

فوائد الشوفان الصحية
 

ويساعد تناول الشوفان على وجبة الإفطار بشكل يومي في تقليل مخاطر الإصابة بالعديد من الأمراض المزمنة، مثل : مرض السكري والسمنة وأمراض القلب، لذا سنقوم بذكر أبرز فوائد الشوفان عند تناوله يوميا في الصباح، وفقا لما جاء في موقع "هيلث لاين، الطبي، وتشمل :

 

للتخلص من الإسمرار.. استخدمي ماسك الشوفان
دراسة.. العلاج بالضوء قد يساعد في قتل الخلايا السرطانية
 

- خسارة الوزن :
ويساعد الشوفان في إنقاص الوزن بشكل فعال، لأنه يحتوي على كمية كبيرة من الألياف والتي تساعد في الإحساس بالشبغ لفترات طويلة، بالإضافة إلى أنه يعالج اضطرابات التمثيل الغذائي.

- علاج مرض السكري :
يحتوي الشوفان على مؤشر منخفض لنسبة السكر في الدم، كما أن محتواه العالي من الألياف يساعد في تنظيم مستويات السكر في الدم، بالإضافة إلى أن الشوفان يعد غنياً بالألياف، يتم هضمه ببطء مما يجعل من الصعب التحكم في ارتفاع السكر في الدم.

- تحسين صحة القلب :
ويحتوي الشوفان على ألياف قوية تسمى بيتا جلوكان تساعد على خفض مستويات الكوليسترول .

 

فوائد الشوفان الصحية

- تخفيف الإمساك :
ويمكن لدقيق الشوفان ان يعالج الإمساك، وذلك لأنه غني بالألياف غير القابلة للذوبان.

- علاج ارتفاع ضغط الدم :
ويمكن تناول الشوفان أن يقلل من ضغط الدم الانقباضي بمقدار 7.5 نقطة وضغط الدم الانبساطي بمقدار 5.5 نقطة، بالإضافة إلى أنه يقلل أيضاً من خطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة 22 بالمائة.

- محاربة السرطان :
يمكن أن تساعد مضادات الأكسدة الموجودة في الشوفان في مكافحة السرطان، ومنع الإصابة بسرطان المستقيم والقولون، ومنع نمو الخلايا السرطانية دون الإضرار بالخلايا السليمة، ولك بفضل إحتوائه على الألياف.

-  رفع المناعة :
يمكن أن يعزز تناول الشوفان في الصباح في رفع مستويات المناعة لديك؛ حيث تحتوي غالبية الخلايا المناعية في جسمك على مستقبلات خاصة مصممة لامتصاص بيتا جلوكان، ويحفز نشاط خلايا الدم البيضاء، ويقي من الأمراض. كما أن الشوفان غني بالسيلينيوم والزنك اللذين يلعبان دوراً في مكافحة الالتهابات

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