تعرف على ترتيب جدول الدوري المصري.. فريق غير الزمالك يحتل المركز الثاني

تنطلق الاحد والاثنين المقبلين منافسات المباريات المؤجلة من الجولة الثالثة والرابعة من بطولة الدوري الممتاز موسم 2022-2023، وستكون الجماهير على موعد مع العديد من مباريات القمة والإثارة فى هذا الأسبوع من البطولة.

انطلقت النسخة 64 من منافسات الدوري المصري الممتاز في 18 أكتوبر 2022، والذي كانت نسخته الأولى عام 1948، وتعتبر البطولة من الأفضل على الإطلاق في الشرق الأوسط وأفريقيا.

ترتيب جدول الدوري المصري



الأهلي المركز الأول 15 نقطة



فيوتشر المركز الثاني 13 نقطة



الزمالك المركز الثالث 11 نقطة



بيراميدز المركز الرابع 11 نقطة