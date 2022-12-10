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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تعرف على ترتيب جدول الدوري المصري.. فريق غير الزمالك يحتل المركز الثاني

جدول ترتيب الدوري
جدول ترتيب الدوري المصري

تنطلق الاحد والاثنين المقبلين منافسات المباريات المؤجلة من الجولة الثالثة والرابعة من بطولة الدوري الممتاز موسم 2022-2023، وستكون الجماهير على موعد مع العديد من مباريات القمة والإثارة فى هذا الأسبوع من البطولة.

انطلقت النسخة 64 من منافسات الدوري المصري الممتاز في 18 أكتوبر 2022، والذي كانت نسخته الأولى عام  1948، وتعتبر البطولة من الأفضل على الإطلاق في الشرق الأوسط وأفريقيا.

 

ترتيب جدول الدوري المصري

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بعد تحطيم جماهير الزمالك المدرجات.. منع حضور المباريات مدى الحياة عقوبات الشغب

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مرتضى منصور يكشف مفاجأة عن أزمة كهربا وماذا طلب محامي اللاعب


الأهلي المركز الأول 15 نقطة 

فيوتشر المركز الثاني 13 نقطة 

الزمالك المركز الثالث 11 نقطة

بيراميدز المركز الرابع 11 نقطة 

الأهلى كهربا الدوري المصري الزمالك مرتضى منصور

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