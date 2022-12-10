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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مرتضى منصور يكشف مفاجأة عن أزمة كهربا وماذا طلب محامي اللاعب

صدى البلد

كشف المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، عن آخر التطورات في ملف أزمة محمود عبد المنعم كهربا، لاعب الفريق الأبيض السابق والنادي الأهلي الحالي. 

 

وقال مرتضى منصور خلال تصريحاته عبر فضائية الزمالك أنه رفض طلب المحامي وكيل كهرباء بتقسيط الغرامة الموقعة على اللاعب، من أجل رفع الإيقاف عنه.

 

وتابع : محامي كهربا تواصل معي للموافقة على تقسيط غرامة اللاعب، وأنا رفضت هذا الأمر.

 

أزمة كهربا

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وأضاف رئيس نادي الزمالك: لا مجال للحديث عن تقسيط الغرامة، لأن اللاعب لم يكشف عن هوية من حرضه على الهروب.

 

وتابع: الزمالك لن يترك حقه في عقوبة كهربا، ولن يتنازل عن مليم واحد.

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