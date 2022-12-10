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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل بلح الشام بالكاسترد 

بلح الشام
بلح الشام

قدمي بلح الشام بعد ذلك لضيوفك وعائلتك وكل أفراد أسرتك فهو فعلاً شهي ولذيذ ومقرمش.
 

اليك .. طريقة  جديدة لعمل بلح الشام المقرمش بالكاسترد 

مكونات عمل بلح الشام بالكاسترد 

1 كوع من الدقيق
1 كوب من الماء
1/4 كوب من الزيت
3 بيضات
2 ملعقة كبيرة من بودرة الكاسترد 
1 ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة 
1 ملعقة صغيرة من السكر
رشة  صغيرة من الملح
1 ملعقة كبيرة من الخل
مكونات الشربات:
2 كوب من السكر
1 كوب من الماء 
1 ملعقة صغيرة فانيليا سائلة
1 ملعقة صغيرة عصير ليمون
فستدق للتزين

طريقة تحضير بلح الشام بالكاسترد 

1-في إناء على النار ضعي  الماء والزيت ورشة الملح والسكر واتركيهم حتى يغلي كل المكونات مع بعض. 
2-ضعي بعد ذلك الدقيق وبودرة الكاسترد وقومي بتقليب كل المكونات جيداً حتى تحصلي على عجينة متماسكة. 
3-قومي برفع الإناء من على النار وضعي العجينة في طبق عميق واتركيها تبرد وبعد ذلك ضعي بيضة وأخلطيها مع العجينة وبعد ذلك ضعي البيضة الثانية وبعد أن تمتزج في العجينة ضعي البيضة الثالثة والفانيليا والخل واخلطيهم مع بعض بمضرب كهربائي حتى تتكون عجينه ملساء.

4-ضعي العجينة في كيس حلواني وقومي بتشكيل العجينة على شكل بلح الشام المعروف وضعي العجينة في مقلاة فيها زيت غزير بارد وبعد أن تنتهي من تشكيل بلح الشام ضعي الإناء على النار واتركي بلح الشام حتى يزداد حجمه ويصبح لونه ذهبي جميل وقومي بتقليبه حتى يأخذ لون ذهبي من كل الإتجاهات.

5-بعد ذلك أخرجي بلح الشام من المقلاة وضعيه في مصفاة وبعد ذلك ضعي عليه الشربات الثقيل البارد.
 

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