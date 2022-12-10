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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة : فوائد الإفطار على الشوفان ومشروب الليمون بالكركم يوميا... طريقة عمل الهمبرجر في البيت

طريقة عمل الهمبرجر
طريقة عمل الهمبرجر

نشر موقع صدى البلد، عددا من الأخبار الهامة في مجالي المرأة والصحة، نعرض إليكم أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي…

 

فوائد الشوفان 

هناك العديد من الفوائد الصحية التي يمكن أن نجنيها عند تناول الشوفان على الإفطار بشكل يومي، لأنه غني بالعديد من العناصر التي يحتاجها الجسم، كـ الألياف الغذائية والمعادن.

تعرف معانا على فوائد الشوفان الرائعة:
من فوائد الشوفان كوجبة يومية:
1- مصدر للطاقة ...
2- تقليل خطر الإصابة بالسمنة .

 

طريقة عمل الهمبرجر المنزلى

المكونات

1 كيلو لحمة بقر أو غنم مع دهنة مفرومة ناعمة
( الكمية اختيارك)
ربع  ملعقة كبيرة جوزة الطيب مطحونة
1 ونص ملعقة كبيرة كزبرة يابسة
ملح حسب الذوق
1 ملعقة كبيرة فلفل أسود
1 ملعقة كبيرة سبع بهارات

 

فوائد تناول مشروب الكركم بالليمون كل صباح

اعتاد الكثير من الناس على بدء يومهم بتناول المنبهات سواء فنجان من القهوة أو كوب من النسكافية دون أن يأخذوا في اعتبارهم أن مثل هذه العادات تؤثر بالسلب على صحتهم ،و لذلك من الممكن أن يستبدلوا هذه المشروبات بمشروبات صحية ،و اليوم سنتعرف معا على أفضل المشروبات التي يمكنك أن تتناولها في الصباح

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