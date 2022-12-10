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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

اوفر واضمن.. طريقة عمل الهمبرجر بالمنزل

طريقة عمل الهمبرجر
طريقة عمل الهمبرجر بالمنزل

نظرا لارتفاع الأسعار تحتاج ربة المنزل للتوفير وتبحث دائما ولكن التوفير بشكل يضم لأسرتها السلامة، تحاول ربة المنزل التفكير فى ذلك، فإذا كنت من ضمن هؤلاء يمكنك التعرف على طريقة عمل الهمبرجر بالمنزل للشيف سارة الحافظ. 

 

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طريقة عمل الهمبرجر المنزلى

المكونات

1 كيلو لحمة بقر أو غنم مع دهنة مفرومة ناعمة
( الكمية اختيارك)
ربع  ملعقة كبيرة جوزة الطيب مطحونة
1 ونص ملعقة كبيرة كزبرة يابسة
ملح حسب الذوق
1 ملعقة كبيرة فلفل أسود
1 ملعقة كبيرة سبع بهارات
1 ملعقة صغيرة ثوم بودرة
1 ملعقة صغيرة فلفل أحمر حار
نص كوب بقسماط مطحون أو كعك مطحون
١ فص ثوم
ربع بصلة مبشورة  اختيارى
ملعقة مستردة اختيارى

طريقة التحضير الهمبرجر بالمنزل 

نضع اللحمة المفرومة ناعمة في وعاء ونبدأ بتتبيلها بجميع أنواع التوابل المذكورة .

نضع فوق اللحمة كلاً من الملح والفلفل الأسود والأحمر وجوزة الطيب والكزبرة اليابسة والسبع بهارات والثوم البودرة والكعك او البقسماط المطحون ونخلط كل المكونات الباقية 

حتى تمتزج اللحمة جيداً مع التوابل وتمتص النكهات .
نشكل كرات من اللحمة ثم نضغطها حتى تصبح دائرية كأقراص الهمبرجر .

نحمي الزيت ونقليها ونضعها في الساندويش مع الخس والكاتشب والخضار والجبن حسب الذوق أو يمكن وضعها في الفريزر إلى حين استخدامها

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