ساب الملعب وروح.. شوبير يكشف تفاصيل أزمة عبد الله السعيد في بيراميدز

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن أزمة عبد الله السعيد صانع ألعاب فريق بيراميدز، قبل مواجهة نادي الزمالك في مسابقة الدوري الممتاز.

وقال شوبير في تصريحات اذاعية "عبد الله السعيد غاضب بشدة بسبب استبداله في المواجهة الأخيرة بالدوري".

وأضاف "عبد الله السعيد قرر مغادرة الملعب، ورفض استكمال المباراة مع الفريق، وهو ما دفع الإدارة لتوقيع عقوبة بقيمة 250 ألف جنيه ضده".

وأوضح "عبد الله السعيد لوح بورقة الرحيل عن صفوف بيراميدز، في حين هناك تأكيدات من جانب الفريق برغبة تاكيس في إجراء سياسة التدوير بالفريق مع مراعاة تقدم السعيد في السن، ولذلك تم استبعاد اللاعب من لقاء الزمالك".

واختتم "عبد الله السعيد سيكون غيابه مؤثر بشكل كبير على فريق بيراميدز خلال مواجهة نادي الزمالك، ونفس الأمر غياب سيف الجزيري سيكون مؤثر على الزمالك".