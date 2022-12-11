شوبير عن مواجهة المغرب وفرنسا: قولوا يا رب

تمنى الإعلامي أحمد شوبير، فوز منتخب المغرب على فرنسا فى نصف نهائى كأس العالم 2022 المقامة في قطر .

وكتب شوبير عبر تويتر “ فرنسا ضد المغرب في نصف النهائي؟ وماله اللي قدرنّا علي بلجيكا وإسبانيا والبرتغال يقّدرنا علي مبابي ولوريس وڤاران بس قولوا ياارب”.

وتأهل منتخب المغرب لربع نهائي كأس العالم 2022 بقطر، بانتصاره على إسبانيا بركلات الترجيح، بعد التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي بدون أهداف.

وحقق منتخب المغرب انتصاره التاريخي بالفوز على البرتغال بهدف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما بربع النهائي، ليتأهل إلى نصف النهائي لمواجهة منتخب فرنسا.