عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

موجز السوشيال| فرج عامر يكشف حقيقة دور السحر في فوز المغرب.. وحسرة نجيب ساويرس على منتخبنا الوطني

صدى البلد

نشر موقع «صدى البلد»، العديد من الموضوعات الإخبارية التي تهم الشارع المصري عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونستعرض فيما يلي أبرز العناوين المنشورة خلال الساعات الماضية:

زعلان على خيبتنا.. تعليق غريب من نجيب ساويرس بعد تألق المغرب بالمونديال

علق رجل الأعمال نجيب ساويرس، على فوز منتخب المغرب على نظيره البرتغال، والتأهل لنصف النهائي في بطولة كأس العالم.

وكتب في تغريدة: “صراحة على قد ما أنا فرحان للمغرب على أد ما أنا زعلان على خيبتنا”.

 

فرج عامر: الإصرار والعزيمة هما السحر الحقيقي وراء تأهل المغرب لنصف نهائي المونديال

علق فرج عامر، رئيس نادي سموحة، عن أسباب تأهل منتخب المغرب لنصف نهائي بطولة كأس العالم ٢٠٢٢.

وكتب في تغريدة على تويتر: "هل للسحر المغربي دور في وصول المغرب لقبل نهائي كأس العالم ؟ لا اعتقد لأن السحر المغربي موجود من آلاف السنين ، والمغرب أول مرة تصل إلى نصف نهائي كأس العالم ، الروح في الملعب والإصرار والكفاح هم السحر الحقيقي وهو أهم أسباب فوز ⁧‫المغرب‬⁩ المستمر". 

 

الونش يواصل البرنامج التأهيلي بعد الإصابة| شاهد

شارك لاعب الزمالك محمود حمدي الونش، صوراً في أحدث ظهور من الجيم، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

ويواصل محمود الونش، البرنامج التأهيلي للعودة في أقرب وقت للمشاركة في صفوف نادي الزمالك بعد الإصابة.

فرج عامر المونديال نادي الزمالك نجيب ساويرس محمود الونش

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

250 جنيها.. تراجع سعر الذهب في مصر وهذه قيمته اليوم

نقل جميع مباريات كأس العالم المتبقية عبر بي إن سبورتس المفتوحة

اشتري الآن.. الذهب يتراجع بقوة ومفاجأة في عيار 21

بشرى سارة.. قرار استثنائي من beIN Sports بشأن مباريات المغرب بكأس العالم

سكرانة وفوقتها بطريقتي .. اعترافات سائق فى واقعة التعدي على سائحة عربية

بعد استقرار دام 10 أيام.. مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه الآن

عرفت إني مبخلفش.. زوج فى المحكمة: أنقذوني بدل ما أقتلها

من جديد .. منتخب المغرب ينعش خزينة الأهلي فى كأس العالم

ترشيحاتنا

اشعلت فيسبوك برحيلها الغامض..ما لا تعرفه عن ملكة جمال لبنان السابقة..كيف توفت؟

ثلاثي المغرب على رأس التشكيل المثالي لربع نهائي كأس العالم

استبدال الفكر العقابي بتأهيل السجناء.. تجربة غير مسبوقة بمركز الإصلاح بوادي النطرون

وزير التنمية المحلية: حصر 2,6 مليون طلب لمخالفات على أراض المحافظات

ويل للمطففين..وزير الاسكان عن قانون التصالح في مخالفات البناء:الملتزم سيحاجي الجميع يوم القيامة

وثائقي هاري وميجان يهز العرش البريطاني .. وتوضيح جديد من الثنائي |فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة.. أحلام الإماراتية تقلد ساندي بنفس البيجامة.. واحتياطات بعد حصول ابنك على تطعيم شلل الأطفال

ماذا يوجد بالمنزل الأكثر رعبًا في ماليزيا؟.. شاهد فيديو يوثقه من الداخل

إطلاله جريئة .. نيكول سابا تثير الجدل بظهورها الأخير | شاهد

بمكياج لافت.. ياسمين الخطيب تستعرض جمالها داخل السيارة

فيديو

طاقية الإخفا.. صينيون يبتكرون عباءة تحول الإنسان لـ "شبح" أمام الكاميرات| فيديوجراف

حلمي بكر موجود.. مصطفى كامل: مفيش مبلغ بحصله للنقابة بدون إيصال |فيديو

إضافة المواليد وحل أزمة الأرز.. ماذا قال وزير التموين في أحدث تصريحاته

انتهاء جماعي لآلاف البشر.. ماذا قالت العرافة البلغارية بابا فانجا عن 2023؟|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

القنديل والعلم

نجاة عبد الرحمن

من الشعب السوداني .. شكرًا مصر

إلهام أبو الفتح

الشتاء خطر على مرضى السكر

أحمد نجم

اضبط أعصابك قبل ساعتك

إبراهيم شعبان

العبرة والخلود.. لماذا عاش نجيب محفوظ ؟

د. صلاح زيدان

حصوات الكُلى

نهى زكريا

عودة مجرمي الحُب.. ومشروع الترميم الفني

المستشار أسـامة الصعيدي

حلم المونديال مع التجربة المغربية

اﻟﻤﺰﻳﺪ