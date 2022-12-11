موجز السوشيال| فرج عامر يكشف حقيقة دور السحر في فوز المغرب.. وحسرة نجيب ساويرس على منتخبنا الوطني

نشر موقع «صدى البلد»، العديد من الموضوعات الإخبارية التي تهم الشارع المصري عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونستعرض فيما يلي أبرز العناوين المنشورة خلال الساعات الماضية:
زعلان على خيبتنا.. تعليق غريب من نجيب ساويرس بعد تألق المغرب بالمونديال
علق رجل الأعمال نجيب ساويرس، على فوز منتخب المغرب على نظيره البرتغال، والتأهل لنصف النهائي في بطولة كأس العالم.
وكتب في تغريدة: “صراحة على قد ما أنا فرحان للمغرب على أد ما أنا زعلان على خيبتنا”.
فرج عامر: الإصرار والعزيمة هما السحر الحقيقي وراء تأهل المغرب لنصف نهائي المونديال
علق فرج عامر، رئيس نادي سموحة، عن أسباب تأهل منتخب المغرب لنصف نهائي بطولة كأس العالم ٢٠٢٢.
وكتب في تغريدة على تويتر: "هل للسحر المغربي دور في وصول المغرب لقبل نهائي كأس العالم ؟ لا اعتقد لأن السحر المغربي موجود من آلاف السنين ، والمغرب أول مرة تصل إلى نصف نهائي كأس العالم ، الروح في الملعب والإصرار والكفاح هم السحر الحقيقي وهو أهم أسباب فوز المغرب المستمر".
الونش يواصل البرنامج التأهيلي بعد الإصابة| شاهد
شارك لاعب الزمالك محمود حمدي الونش، صوراً في أحدث ظهور من الجيم، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.
ويواصل محمود الونش، البرنامج التأهيلي للعودة في أقرب وقت للمشاركة في صفوف نادي الزمالك بعد الإصابة.