موجز السوشيال| فرج عامر يكشف حقيقة دور السحر في فوز المغرب.. وحسرة نجيب ساويرس على منتخبنا الوطني

نشر موقع «صدى البلد»، العديد من الموضوعات الإخبارية التي تهم الشارع المصري عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونستعرض فيما يلي أبرز العناوين المنشورة خلال الساعات الماضية:

علق رجل الأعمال نجيب ساويرس، على فوز منتخب المغرب على نظيره البرتغال، والتأهل لنصف النهائي في بطولة كأس العالم.

وكتب في تغريدة: “صراحة على قد ما أنا فرحان للمغرب على أد ما أنا زعلان على خيبتنا”.

علق فرج عامر، رئيس نادي سموحة، عن أسباب تأهل منتخب المغرب لنصف نهائي بطولة كأس العالم ٢٠٢٢.

وكتب في تغريدة على تويتر: "هل للسحر المغربي دور في وصول المغرب لقبل نهائي كأس العالم ؟ لا اعتقد لأن السحر المغربي موجود من آلاف السنين ، والمغرب أول مرة تصل إلى نصف نهائي كأس العالم ، الروح في الملعب والإصرار والكفاح هم السحر الحقيقي وهو أهم أسباب فوز ⁧‫المغرب‬⁩ المستمر".

شارك لاعب الزمالك محمود حمدي الونش، صوراً في أحدث ظهور من الجيم، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

ويواصل محمود الونش، البرنامج التأهيلي للعودة في أقرب وقت للمشاركة في صفوف نادي الزمالك بعد الإصابة.