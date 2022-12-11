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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فرج عامر: الإصرار والعزيمة هما السحر الحقيقي وراء تأهل المغرب لنصف نهائي المونديال

صدى البلد

علق فرج عامر، رئيس نادي سموحة، عن أسباب تأهل منتخب المغرب لنصف نهائي بطولة كأس العالم ٢٠٢٢.

وكتب في تغريدة على تويتر: "هل للسحر المغربي دور في وصول المغرب لقبل نهائي كأس العالم ؟ لا اعتقد لأن السحر المغربي موجود من آلاف السنين ، والمغرب أول مرة تصل إلى نصف نهائي كأس العالم ، الروح في الملعب والإصرار والكفاح هم السحر الحقيقي وهو أهم أسباب فوز ⁧‫المغرب‬⁩ المستمر". 

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من ناشئي سموحة.. فرج عامر مشيدا بأكرم توفيق: رجولة وكفاح وانضباط

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زعلان على خيبتنا.. تعليق غريب من نجيب ساويرس بعد تألق المغرب بالمونديال

يلتقي منتخب المغرب مع نظيره منتخب فرنسا، الأربعاء القادم، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم 2022.

موعد مباراة المغرب وفرنسا والقنوات الناقلة:

تقام مباراة المغرب وفرنسا، في تمام التاسعة مساء، وتذاع عبر شبكة بي إن سبورتس، وقنوات الكأس القطرية، وقناة الرياضية المغربية “الأرضية”.

فرج عامر المونديال كأس العالم منتخب المغرب

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