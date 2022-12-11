من ناشئي سموحة.. فرج عامر مشيدا بأكرم توفيق: رجولة وكفاح وانضباط

أشاد فرج عامر رئيس نادي سموحة، بمهارة لاعب النادي الأهلي أكرم توفيق، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وكتب: "أكرم توفيق فاز بأحسن لاعب في الدوري المصري الأسبوع الماضي.. أكرم توفيق من أفضل لاعبي كرة القدم في مصر حاليا، رجولة كفاح انضباط، بالمناسبة أكرم توفيق كان ناشئي كرة قدم في سموحة عام ٢٠١٣، أحضره إلينا أخوه الكابتن عبد العزيز توفيق عندما كان لاعب بسموحة بالفريق الأول وكان لاعب مميز".

أحد أبرز اللاعبين المتألقين في النادي الأهلي ومنتخب مصر، صمام أمان الجبهة اليمنى، إنه أكرم توفيق، الذي أوجع القلوب عندما أصيب مع منتخب مصر في أمم أفريقيا، وأجرى جراحة الرباط الصليبى فى 28 يناير الماضي، ليغيب عن الملاعب قرابة 9 أشهر.

واستطاع أكرم توفيق التألق بعد شفائه من جديد لتنهال عليه عروض الاحتراف الأوروبية، حيث ينتظر لاعب الأهلي، وصول هذه العروض بشكل رسمي للنادي، من أجل البت فيها، واتخاذ القرار المناسب.