اشتعال أزمة دنيا بطمة ومحمد الترك.. هل تزوج غيرها قبل إنهاء الطلاق؟

اشتعلت أزمة المغنية المغربية دنيا بطمة وزوجها المنتج البحريني محمد الترك مرة أخرى، بعد انتشار فيديو جديد له أثار الجدل حول زواجه من أخرى قبل إنهاء إجراءات الطلاق معها.

ولم تحصل دنيا بطمة على حكم الطلاق رسميا من زوجها المنتج محمد الترك، بعدما أعلنت من قبل خيانته لها، لكنه نشر فيديو أثار الشكوك حول زواجه في البحرين، بعدما ظهر مرتديا الزي التقليدي للعرس.

زواج محمد الترك

وظهر زوج دنيا بطمة وهو يستقبل الضيوف في فيديو عبر انستجرام، ويقدمون له التبريكات في منزله، دون توضيح سبب هذا الحفل، وأعاد نشر عدد من الفيديوهات التي كتب عليها: "مبروك بو حلا".

جاء ذلك قبل أيام من جلسة النطق بالحكم في قضية الطلاق التي رفعتها دنيا بطمة للتخلص من زوجها بعدما عادت للإقامة في المغرب.

واحتفلت المغنية المغربية دنيا بطمة بفوز منتخب بلادها على إسبانيا في كأس العالم، والتأهل إلى دور ربع النهائي لمواجهة البرتغال في مواجهة حاسمة.

ونشرت دنيا بطمة فيديو لها أثناء الرقص والاحتفال على الأغاني المغربية ممسكة بعلم بلادها، بعد فترة طويلة من الأزمات إثر طلاقها من زوجها البحريني.

وفي سياق منفصل ردت الفنانة المغربية دنيا بطمة، على سؤالها عن النجمة شيرين عبد الوهاب، وهل كانت ستفعل مثلها قبل الطلاق؟.

وقالت دنيا بطمة في تصريحات تليفزيونية: "شيرين فنانة محبوبة، وكنت بتابع ألبوماتها وكنت أتمنى تكون إنسانة قوية وترجع لعقلها".

وتابعت: "أنا مقدرش اعمل اللى هيا عملته أنا كرامتي فوق كل شيء إلا كرامتي".

وعاد المنتج محمد الترك لمنزله في البحرين، وذلك بعد انفصاله عن الفنانة دنيا بطمة بعد سنوات من الزواج. ويتواجد محمد الترك برفقه أبنائه من منى السابر، والذين ظهروا في اول فيديو نشره الترك بعد وصوله لمنزلة.

وتصدرت الفنانة دنيا بطمة تريند جوجل بعد خروجها بمقطع فيديو تكشف فيه تعرضها إلى الخيانة والعنف على يد زوجها السابق محمد الترك، والذى قرر أن يعود إلى أولاده من منى السابر.