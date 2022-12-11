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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عامل الكشري يشتبك مع ابن شعبان عبد الرحيم على الهواء

صدى البلد

وقعت مشادة كلامية على الهواء بين عصام شعبان نجل الفنان شعبان عبد الرحيم وعامل النظافة بسبب محاولته تصدر الترند دائما.

وسأل مذيع البرنامج على قناة الحدث، عامل النظافة عن حقيقة سكنه في فيلا وقيامة بإنشاء شركة انتاج وأكد عامل النظافة المعلومات، ورد على ما قاله نجل شعبان عبد الرحيم، وقال: "أنا دلوقت فنان ونجم".

وانفعل صاحب واقعة محل الكشري بشكل صادم على مذيعة على الهواء بعدما قالت له إنه يطلب أموالا من أجل الظهور في البرامج وهو ما رفضه، وقال إنه لا يطلب أموال من أحد.

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وقامت المذيعة بعرض هويته الحقيقية على الشاشة والمهنة التي يعمل بها في بطاقته وسألته “لماذا لم تعمل سائقا كما هو مكتوب في بطاقتك الشخصية، وأخبرها بأنه يريد أن يجدد الرخصة”.

جدل دائر يرجع إلى تداول صورة صاحب واقعة محل الكشري مع المطرب الشعبي عصام شعبان عبد الرحيم يحتضنه ويضحكان معا مرتديا بدلة باللون الأحمر.

وكشف المطرب الشعبي عصام شعبان عبدالرحيم تفاصيل هذا التعاون عبر أغنية سيتم طرحها قريبا، من كلمات إسلام خليل وألحان عصام شعبان، وغناء محمد وعصام.

ونشر عصام عبر حسابه: “انتظروني عصام شعبان عبدالرحيم، ومحمد عامل النظافة واسم شهرته الجديد محمد الجدع، في غنوة جديده اسمها از از واجري”.

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