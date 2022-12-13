الأوقاف: 100 مسجد جديد تنضم لبرنامج "المنبر الثابت"

ينطلق برنامج (المنبر الثابت) الدعوي المشترك بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف في (100) مسجد جديد بجميع المحافظات، بداية من الثلاثاء القادم الموافق 20/ 12 / 2022م ، بعد صلاة المغرب.

يأتي هذا في إطار التعاون المشترك والتنسيق المستمر بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف ، وبرعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب (شيخ الأزهر)، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.

أوضحت وزارة الأوقاف، أنه بذلك يصل إجمالي المساجد التي يتم فيها فعاليات البرنامج (500) مسجد، خلال شهر ديسمبر 2022م، ويسرّنا أن نعلن عن موضوعات وأماكن تنفيذ البرنامج في هذه المساجد ، وذلك علي النحو التالي:

1- الثلاثاء : 20/ 12/ 2022م ، عن موضوع (صلة الرحم).

2- الثلاثاء : 27 /12/ 2022م ، عن موضوع (فضائل الذكر).