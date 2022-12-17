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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

في تقرير لجنة تنفيذ السياسات الاستراتيجية

جامعة القاهرة تحقق 9 أهداف أساسية من تطبيق الحوكمة ومكافحة الفساد

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

تلقى الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة ، تقريرًا حول جهود لجنة تنفيذ السياسات الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.


وتضمن التقرير أفضل 10 ممارسات في إطار الإنتهاء من المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد والتى تأتي استكمالاً للمرحلة الأولى التى تم إطلاقها عام 2014، وذلك بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية وتحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، مشيرا إلى أن الجامعة اتخذت عددا كبيرا من الإجراءات المهمة التي ساهمت في تحقيق فعال للمراجعة الداخلية والشفافية المطلقة والرقابة الذاتية والحوكمة.

وأشار التقرير إلى أن جامعة القاهرة نجحت في تطبيق الحوكمة كأحد المفاهيم الأساسية التي قامت عليها رؤية التطوير والمراجعة الداخلية والرقابة الذاتية، بالاضافة إلى أن الجامعة من أول الجامعات الحكومية في التحول نحو عمليات الدفع والتحصيل الالكتروني، في إطار تحول الجامعة إلى جامعة ذكية من الجيل الثالث ثم الجيل الرابع، فضلا عن التعاون مع هيئة الرقابة الإدارية والدعم العلمي والفني المتبادل.

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وأكد التقرير أن جامعة القاهرة، حققت 9 أهداف أساسية من تطبيق الحوكمة ومكافحة الفساد ومن بينها  تطوير الجهاز الإدارى بالجامعة، وتقديم خدمات عامة ذات جودة عالية، وتفعيل آليات الشفافية والنزاهة بالوحدات الحكومية، وتطوير البنية التشريعية الداعمة، وزيادة الوعي المجتمعي بأهمية الحوكمة والرقابة الذاتية، فضلًا عن تفعيل التعاون الدولى والإقليمى فى منع ومكافحة الفساد والجريمة.

واضاف التقرير أن الجامعة اتخذت عددا كبيرا من الإجراءات خلال الفترة الماضية من بينها الإنتهاء من إعداد وتفعيل لائحة الدراسات العليا للدبلوم والماجستير الأكاديمي في الحوكمة بين جامعة القاهرة - كلية الاقتصاد والعلوم السياسية والأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، إلى جانب  عقد الدورات التدريبية، والمحاضرات الخاصة بالحوكمة  والموجهة لكل منسوبي الجامعة من أعضاء هيئة التدريس، والهيئة المعاونة.

واوضح التقرير أنه تم إطلاق استراتيجية جامعة القاهرة للتحول الرقمي في إطار التحول إلى جامعة ذكية، ونجاح فريق العمل في تطوير لوحة قيادة مركزية للجامعة هي الأولى من نوعها، ولأول مرة تمتلك جامعة القاهرة قاعدة بيانات موحدة للطلاب على مستوى جميع الكليات، وربط لوحة القيادة المركزية أكثر من سبعة أنظمة خدمات مختلفة مثل نظام التحصيل الإليكتروني، ونظام تسكين المدن، ونظام المعلومات الإدارية للطالب وغيرها، مما يتيح لصانع القرار اتخاذ قرارات فاعلة مبنية على بيانات دقيقة ومحدثة.

وأشار التقرير إلى أنه في إطار تنفيذ الحوكمة في كافة القطاعات بالجامعة، تم تنفيذ كافة المعاملات اليكترونيا  للمصروفات والخدمات، وتوجه المراكز والوحدات ذات الطابع الخاص نحو العمل على تنفيذ الخطة الاستراتيجية المحدثة للتحول نحو جامعة ذكية من الجيل الثالث لاستغلال المعرفة لإنتاج قيمة مضافة للاقتصاد، وبعد النجاح في ذلك تم النجاح في التحول الى جامعة من الجيل الرابع، خاصة فيما يتعلق بالبعد البيئي والأنشطة التدريبية وإصدار الشهادات والاستشارات الاستراتيجية، والتوسع في العمل المجتمعي، والشراكة مع المؤسسات الاقتصادية والإنتاجية والمجتمعية ذات التوجهات الوطنية، إلى جانب نشر ثقافة التميز وتنمية قدرات منسقي ملفات جائزة مصر للتميز الحكومي من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والجهاز الإداري، مما أدى إلى حصول كليات الجامعة على أكبر عدد من جوائز التميز الحكومي، والاعتماد الدولي لعدد كبير من كلياتها وبرامجها، والتقدم الكبير في التصنيفات الدولية.

وأعلنت اللجنة في تقريرها، تدريس مقرر حقوق الإنسان ومكافحة الفساد، واستمرار الجامعة في استيفاء معايير الجودة الشاملة التي تركز على التطوير والتحسين المستمر للأداء، وزيادة الإنتاجية، وتقديم أفضل الخدمات والممارسات لعملاء الجامعة وشركائها، وتطبيق الفكر الاستراتيجي في تحقيق أهداف الجامعة.

رئيس جامعة القاهرة جامعة القاهرة الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة السياسات الاستراتيجية الوطنية

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