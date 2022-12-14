استخدام الروبوت الجراحي.. إنجاز جديد لمستشفيات جامعة القاهرة خلال 2022

نجحت جامعة القاهرة ، خلال عام ٢٠٢٢ بتطوير عدد من المستشفيات الجامعية بالاضافة إلى إنشاء عدد من المشروعات الكبيرة و التى سيتم افتتاحها قريبا

وفى هذا التقرير ننشر لكم ابرز انجازات جامعة القاهرة بالمستشفيات خلال عام ٢٠٢٢ .

استخدام الروبوت

أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، عن بدء قسم جراحة المسالك البولية بكلية طب قصر العيني؛ استخدام الروبوت الجراحي بوحدة علاج القصور الكلوي وجراحته، حيث يتم استخدام الروبوت في إجراء الجراحات المتقدمة بالمجان وذلك بدعم من البنك المركزي المصري.

وقال الدكتور محمد الخشت، إن إدخال نظم الجراحة الروبوتية ضمن المنظومة الصحية لمستشفيات جامعة القاهرة يتماشى مع الطفرة التي يشهدها القطاع الطبي في السنوات الأخيرة، لافتًا إلى أن تكلفة جهاز الروبوت الجراحي تقدر بنحو 45 مليون جنيه مصري، وهو يعد جهازًا فريدًا من نوعه ويعتبر الجهاز الثالث المتواجد في مصر، والأول في تقديم خدماته مجانًا في سبق جديد لمستشفيات جامعة القاهرة.

من جانبها، قالت الدكتورة منال المصرى عميدة كلية الطب ورئيسة مجلس إدارة المستشفيات، إن الجراحة بالروبوت تعتبر فرصة لمئات الآلاف من المرضى الذين يعانون من الأورام خاصة أن علاج الأورام لا يحتمل الانتظار، لافتة إلى أنه أصبح من الضرورى توافر هذه التقنية الحديثة بمستشفيات قصر العينى باعتباره منارة العلوم الطبية في الشرق الأوسط والكلية الأقدم في العالم.

وقال الدكتور حسام صلاح المدير التنفيذي لمستشفيات قصر العيني، إن مستشفى قصر العيني يحرص على مواكبة التطور في علاج الأورام والعمليات الجراحية المتقدمة بدخول تقنية الروبوت الجراحي التي انتشرت في كل المراكز الطبية المتطورة على مستوى العالم، مشيرًا إلى أن مستشفى قصر العيني يعالج أكثر من ألف مريض سرطان مثانة سنويًا ومريض سرطان البروستاتا وأورام الكلى بالجراحة التقليدية والمناظير الجراحية.

ابو الريش اليابانى

في إطار عمليات الإحلال والتجديد للبنية التحتية بجامعة القاهرة ومستشفياتها نظرا لتقادمها وفي اطار الحرص على الاداء المتميز للجامعة، تمت مواصلة عمليات رفع كفاءة البنية التحتية بمستشفى الأطفال الجامعي التخصصي "أبو الريش الياباني"، ودون توقف الخدمات الطبية بالمستشفى، و أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، الانتهاء من إحلال وتجديد محطة الكهرباء الخاصة بالمستشفى بالكامل.

وكان قد وجه رئيس جامعة القاهرة، بوضع خطة التطوير دون المساس بالخدمات التي تقدمها المستشفى للمرضى من الأطفال وفي أقل فترة زمنية ممكنة حتى لا يتم إزعاج المرضى وأسرهم؛ واستكمال تنفيذ خطة التطوير في أسرع وقت لتقديم خدمات المستشفى بكفاءة أعلى مما سبق.

من جانبها، قالت الدكتورة منال المصري القائم بأعمال عميد كلية الطب، إن رئيس الجامعة أشرف على وضع الخطة حتى لا تتوقف خدمات المستشفى ولو ليوم واحد، ووجه بتشكيل لجنة لإدارة الأزمة والتأكد من توريد جميع المعدات وتشغيل مصدر التيار الكهربائي المتوسط للمحطة الجديدة للوصول إلى المرحلة النهائية لإحلال لوحة الجهد المنخفض القديمة وإدخال اللوحة الجديدة قبل البدء في تنفيذ المرحلة النهائية ، مع تنسيق توفير جميع الخدمات الأساسية اللازمة للمرضى من الصيدلية والمعامل والأشعة والمغسلة ومكافحة العدوى وغيرها.

وقالت الدكتورة رشا جمال مديرة مستشفى الأطفال الياباني، إنه تم الانتهاء بنجاح من تشغيل المحطة الجديدة بالكامـل، بتكلفة إجمالية حوالي 25 مليون جنيه. وذلك بعد توريد كافة المستلزمات ومنها 3 محولات بقدرة 1600 كيلو فولت أمبير بدلا مـن قدرة المحولات القديمة 750 كيلو فولت أمبير، بالإضافة إلى تغيير لوحتى ربط حلقي، ولوحة الجهد المتوسط (الموزع)، ولوحة الجهد المنخفض.



مستشفى ٥٠٠٥٠٠



أجرى الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، جولة تفقدية، بالمعهد القومي للأورام الجديد مستشفى 500 500 بمدينة الشيخ زايد، في إطار المتابعة المستمرة والوقوف على الوضع الحالي للمستشفى واستكمال إنشائه، وأشاد الدكتور أيمن عاشور بمستوى الإنجاز الذي حققته إدارة جامعة القاهرة في مستشفى 500 500 كأكبر قلعة علاجية للأورام فى مصر والشرق الأوسط؛ حيث تعتبر مستشفى 500 500 من المشروعات القومية التي تستهدف توفير أفضل تجربة علاجية لمرضى السرطان على أعلى مستوى علاجي وتشغيلي وهندسي.

واستعرض وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ورئيس جامعة القاهرة، الموقف التنفيذي بمشروع مستشفى 500 500، حيث بلغت نسبة الإنجاز الفعلي للمرحلة الأولى من المشروع 76%، حيث تم الانتهاء من 95% من الأعمال الإنشائية بمبنى العيادات الخارجية، كما تم الانتهاء من أعمال التشطيبات بنسبة 95%، والأعمال الكهروميكانيكية بنسبة 100%، بالإضافة إلى التعاقد على عدد من بنود التجهيزات الطبية والفرش وجاري التوريد، ويجرى حاليا العمل على إنهاء الأعمال الخاصة بمبنى إقامة المرضى، وأعمال مد خطوط ربط الكهرباء على مسارين والانتهاء من 40% من المسار الأول، كما تم توفير جزء كبير من الفرش والتجهيزات الطبية للافتتاح والتشغيل الجزئي، وجاري الانتهاء من التعاقدات اللازمة للتشغيل المبدئي وإتمام اعتماد الهيكل الطبي و الإداري الجديد.

وقال الدكتور أيمن عاشور، إن جامعة القاهرة استطاعت تحقيق انجاز كبير في ملف مستشفى 500 500 ، وأن المعهد القومي للأورام الجديد سوف يكون مدرسة بحثية رائدة في مصر والشرق الأوسط تضم نخبة من الأساتذة المتميزين في مجال علاج الأورام، وسوف يتمكن من أن يشق لنفسه طريقًا كبيرًا في علاج الأورام في مصر والوطن العربي، مشيرًا إلى أن مصر يوجد بها نسب عالية من مرضى السرطان، وأن المعهد القومي للأورام الجديد قادر علي تقليل هذه النسب.

وأكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن المستشفيات الجامعية لها دور كبير في منظومة الصحة في مصر وبخاصة مستشفيات قصر العيني الضخمة والعملاقة، لافتًا إلى أن مستشفى 500 500 ستكون إضافة للتعليم والتدريب والبحث العلمي وخدمة المرضى، مؤكدًا أن هناك دعما غير مسبوق من الدولة لهذا المشروع وغيره من المشروعات التي تخدم المواطن المصري، وأن هناك توجيهات بافتتاح المستشفى واستقبال المرضى في أسرع وقت.