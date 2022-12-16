هندسة القاهرة تنظم بطولة الشطرنج بفرع الكلية بمدينة الشيخ زايد

أعلن اتحاد طلاب كلية الهندسة جامعة القاهرة ، عن إقامة بطولة الشطرنج بفرع الكلية بمدينة الشيخ زايد ، وذلك لطلاب الفرقة الإعدادية بفرع الكلية بمدينة الشيخ زايد بداية من يوم السبت المُقبل الموافق 17 من ديسمبر .

على أن تكون الجوائز على النحو التالي:

250 جنيها مصريا

200 جنيها مصريا

150 جنيها مصريا

التسجيل لطلاب الفرقة الإعدادية فقط عن طريق:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd7aplDJlx_p-ZFT5Ph-tUIH4Wnjq6Ca8g0cKMewQ93uHObNg/viewform

جامعة القاهرة

تنظم وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة القاهرة،الأحد القادم ،حفل ختام فعاليات حملة الـ 16يوما العالمية لمناهضة العنف ضد المرأة، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، وبحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ونواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات، وممثلى منظمات المجتمع المدني، والأساتذة والطلاب، بقاعة الاحتفالات الكبرى بالجامعة.

ويتحدث خلال حفل ختام الفعاليات كل من وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ورئيس الجامعة، والدكتور محمد علاء مدير وحدة حقوق الإنسان بوزارة التخطيط، والدكتورة أميرة تاوضروس مدير وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعة.

ويتضمن حفل الختام عرض فيديوهات تسجيلية عن وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة القاهرة، وآخر عن مبادرة شباب من أجل التنمية، كما تتضمن الفعاليات عرضا للشباب الفائزين بالمركز الأول في مسابقة مبادرة شباب من أجل التنمية، وتُختتم الاحتفالية بحفل موسيقى عربية عن "المرأة المصرية" لكورال شباب الهيئة العامة لقصور الثقافة.