طريقة عمل محشي الكوسة بدون أرز

يعد محشي الكوسة من الأكلات الشهية التى يحبها عدد كبير من الأشخاص ولكن بعض الأشخاص لا يحبون الأرز أو لديهم موانع صحية من تناول النشويات.

,نقدم لكم طريقة عمل محشي الكوسة باللحمة المفرومة بخطوات الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف على قناة سي بي سي سفرة

مقادير محشي الكوسة باللحم المفروم

لحم مفروم

بصل

فلفل ألوان

جبنة موتزريلا

كزبرة خضراء

ملح

فلفل أسود

صوص طماطم

كوسة

محشي الكوسة



طريقة عمل محشي الكوسة باللحمة المفرومة

* اقطعي الكوسة بالطول وافتحيها مثل القوارب ثم اسلقيها نصف سلقة مع ذرة ملح

* فى وعاء اخر على النار ضعي زيت وبصل مفروم وثوم مفروم وفلفل الوان وكزبرة خضراء وملح وفلفل وطماطم ولحم مفروم

* احشي الكوسة باللحم المفروم وعليها الجبنة الموتزريلا وضعيها في صينية للفرن وادخليها فرن ساخن حتى تنضج تماما ثم قدمي محشي الكوسة ساخنا

