أخبار السيارات.. أرخص السيارات في مصر هذا العام.. أشهر 10 سيارات suv.. سعر هيونداي النترا HD في مبادرة الإحلال

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها في التالي:

تتعدد الاصدارات المطروحة داخل مبادرة إحلال السيارات في مصر، ومنها اصدارات شركة هيونداي الكورية الجنوبية، والتي تدفع بكلا من النسخة اكسنت RB والسيارة النترا HD موديل 2023، والتي تنتمي إلى فئة السيدان.

يحتوي السوق المصري على العديد من السيارات المتنوعة، منها فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام SUV، والتي تحتل شعبية كبيرة محليًا، نسبة إلى مساحتها الداخلية الرحبة، وارتفاعاها المناسب، إلى جانب التقنيات والتجهيزات الفنية الخاصة بكل علامة تجارية.

يبحث كثيرون عن شراء سيارة جديدة مع سعر مناسب، لتلبيه احتياجات التنقل وانجاز العديد من المهام، وعلى الرغم من الارتفاع الكبير الذي شهده سوق السيارات، إلا ان هناك بعض السيارات التي مازالت تحتفظ بالجانب الاقتصادي.

حافظت السيارة ام جي 5 موديل 2023 المطروحة داخل السوق المحلي، على ثبات أسعارها وذلك بعد اخر تغيرات شهدتها القائمة السعرية لطرازات MG في مصر، وتعد هذه النسخة واحدة من ابرز الاصدارات المقدمة من فئة السيدان والتي يتم طرحها عبر 3 فئات من التجهيزات.

تردد عدد من الانباء عن ان شركة بي واي دي BYD الصينية اقتربت من الكشف عن علامتها التجارية الثالثة يانج وانج Yangwang للسيارات الكهربائية الفاخرة، من خلال كشفها طرازها الأول الـ SUVباسم R1 .

استطاعت شركة تويوتا أن تعزز من تواجدها داخل السوق المصري؛ بعد طرح العديد من الإصدارات المتنوعة، ومنها: السيارة الرياضية المتعددة الاستخدام فورتشنر موديل 2023، والتي تقدم عبر 3 فئات من التجهيزات

تنفرد شركة رولز رويس الانجليزية بتقديمها مجموعة عالية الاداء من السيارات الفارهة، والتي تتسم دومًا بالفخامة، نسبة إلى التصميم الخارجي والتجهيزات الداخلية المميزة، مما يدفع الكثير من المشاهير والاثرياء باقتناء احد سيارات رولز رويس.