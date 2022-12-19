أخبار السيارات.. أرخص السيارات في مصر هذا العام.. أشهر 10 سيارات suv.. سعر هيونداي النترا HD في مبادرة الإحلال

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها في التالي:
سعر هيونداي النترا HD في مبادرة الإحلال .. صور
تتعدد الاصدارات المطروحة داخل مبادرة إحلال السيارات في مصر، ومنها اصدارات شركة هيونداي الكورية الجنوبية، والتي تدفع بكلا من النسخة اكسنت RB والسيارة النترا HD موديل 2023، والتي تنتمي إلى فئة السيدان.
حصاد 2022 .. أشهر 10 سيارات SUV في مصر
يحتوي السوق المصري على العديد من السيارات المتنوعة، منها فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام SUV، والتي تحتل شعبية كبيرة محليًا، نسبة إلى مساحتها الداخلية الرحبة، وارتفاعاها المناسب، إلى جانب التقنيات والتجهيزات الفنية الخاصة بكل علامة تجارية.
حصاد 2022 | بالأسعار .. أرخص السيارات في مصر لهذا العام
يبحث كثيرون عن شراء سيارة جديدة مع سعر مناسب، لتلبيه احتياجات التنقل وانجاز العديد من المهام، وعلى الرغم من الارتفاع الكبير الذي شهده سوق السيارات، إلا ان هناك بعض السيارات التي مازالت تحتفظ بالجانب الاقتصادي.
بورصة السيارات.. ثبات أسعار أم جي 5 عند 419 ألف جنيه| تفاصيل
حافظت السيارة ام جي 5 موديل 2023 المطروحة داخل السوق المحلي، على ثبات أسعارها وذلك بعد اخر تغيرات شهدتها القائمة السعرية لطرازات MG في مصر، وتعد هذه النسخة واحدة من ابرز الاصدارات المقدمة من فئة السيدان والتي يتم طرحها عبر 3 فئات من التجهيزات.
يانج وانج الكهربائية الفاخرة علامة جديدة لـ بي واي دي BYD
تردد عدد من الانباء عن ان شركة بي واي دي BYD الصينية اقتربت من الكشف عن علامتها التجارية الثالثة يانج وانج Yangwang للسيارات الكهربائية الفاخرة، من خلال كشفها طرازها الأول الـ SUVباسم R1 .
أحدث أسعار تويوتا فورتشنر 2023 في مصر
استطاعت شركة تويوتا أن تعزز من تواجدها داخل السوق المصري؛ بعد طرح العديد من الإصدارات المتنوعة، ومنها: السيارة الرياضية المتعددة الاستخدام فورتشنر موديل 2023، والتي تقدم عبر 3 فئات من التجهيزات
نظرة شاملة عن رولز رويس كولينان في الإمارات | صور
تنفرد شركة رولز رويس الانجليزية بتقديمها مجموعة عالية الاداء من السيارات الفارهة، والتي تتسم دومًا بالفخامة، نسبة إلى التصميم الخارجي والتجهيزات الداخلية المميزة، مما يدفع الكثير من المشاهير والاثرياء باقتناء احد سيارات رولز رويس.