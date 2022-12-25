تكريم المخرج علي بدرخان بجمعية نقاد السينما المصريين.. الليلة

قال المخرج الكبير علي بدرخان، في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد الإخباري، إن جمعية نقاد السينما طالما كرمته على أعماله، وكان هو أول المكرمين فيها.



تكريم علي بدرخان

يأتي ذلك على الرغم من أن اسم المخرج علي بدرخان كان من بين أسماء المخرجين والنقاد المكرمين في احتفالية جمعية النقاد اليوم الأحد، وفقا للبيان الذي أصدرته الجمعية.



بيان جمعية النقاد

وتنظم جمعية نقاد السينما المصريين، احتفالية خاصة بالذكرى الخمسين لتأسيسها، وذلك في السابعة من مساء اليوم الأحد 25 ديسمبر 2022 بسينما الهناجر، بدار الأوبرا المصرية.



تشهد الاحتفالية تكريم المخرج الكبير هاشم النحاس، الرئيس الشرفي للجمعية، وعدد من أعضاء الجمعية الأقدم في العضوية، وهم: الناقد الكبير أحمد عبد العال، الناقد الكبير كمال رمزي، الناقدة الكبيرة ماجدة موريس، المخرج الكبير يسري نصر الله، السيناريست الكبير بشير الديك، الناقدة الكبيرة ماجدة واصف والمخرج الكبير مجدي أحمد علي.



كما تشهد الاحتفالية تكريم عدد من المخرجين الذين فازوا أكثر من مرة بجائزة أفضل فيلم في الاستفتاء الذي تنظمه الجمعية سنويا منذ تأسيسها. وهم: المخرج الكبير علي بدرخان الحاصل على أول جائزة في تاريخ الجمعية، والمخرج داود عبد السيد أكثر المخرجين فوزا بالجائزة 4 مرات، وكل من المخرج خيري بشارة، والمخرج محمد أمين اللذين فاز كل منهما بالجائزة مرتين.



تشهد الاحتفالية كذلك تكريم اسم الناقد الكبير الراحل محسن ويفي، رئيس الجمعية الأسبق، الذي كرّس حياته لخدمة الجمعية.



وعلى هامش الاحتفالية يتم توزيع العدد الخاص من مجلة "الفيلم" الذي أصدرته احتفالا باليوبيل الذهبي للجمعية، وهي المجلة التي تصدر عن جمعية النهضة العلمية والثقافية "جزويت" القاهرة، وهي مجلة غير دورية تهتم بثقافة السينما وفن الصورة.