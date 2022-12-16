عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

هالة صدقي مع أولادها على الريد كاربت في حفل دير جست .. شاهد

صدى البلد

توافد العديد من نجوم الصف الأول على السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز دير جيست السنوي، ولفتت الفنانة هالة صدقي الأنظار بتواجدها بصحبة أولادها على الريد كاربت.

 

وحضر الحفل كل من نيللي كريم وأحمد حلمي وريهام عبد الغفور ومحمد فراج وعمرو سعد وزوجته، وأحمد عبد العزيز وأحمد داوود وغيرهم.

وبدأت فعاليات حفل توزيع جوائز دير جيست منذ قليل لتكريم النجوم أبرزهم إلهام شاهين وعمرو يوسف ونور النبوي وحنان مطاوع وغيرهم.

 

كما تضم القائمة الفنانة دنيا سمير غانم أفضل ممثلة كوميدية عن فيلم تسلم أهالى والفنانة هنا الزاهد والفنان أحمد مالك وأحمد حلمي ومني زكي.

 

كما حصل على الأفضل هذا العام المطربة زينب حسن وأحمد جمال ومحمود الليثي وعزيز الشافعي وتامر حسين، بالإضافة إلى أصالة وتامر حسني.

 

بالإضافة إلى ريهام عبد الغفور وعمرو سعد ونيللى كريم ودرة ودياب وعائشة بن أحمد والكاتب عبد الرحيم كمال.

 

ومن المفترض أن تعلن إدارة الجائزة عن موعد إقامة الحفل الذى سوف توزع فيه الجوائز خلال أيام حيث من المفترض أن يقام مع نهاية العام الحالي.

IMG-20221216-WA0161
IMG-20221216-WA0161
IMG-20221216-WA0167
IMG-20221216-WA0167
IMG-20221216-WA0172
IMG-20221216-WA0172
IMG-20221216-WA0170
IMG-20221216-WA0170
IMG-20221216-WA0174
IMG-20221216-WA0174
IMG-20221216-WA0160
IMG-20221216-WA0160
IMG-20221216-WA0173
IMG-20221216-WA0173
IMG-20221216-WA0169
IMG-20221216-WA0169
IMG-20221216-WA0156
IMG-20221216-WA0156
IMG-20221216-WA0176
IMG-20221216-WA0176
IMG-20221216-WA0153
IMG-20221216-WA0153
IMG-20221216-WA0152
IMG-20221216-WA0152
IMG-20221216-WA0158
IMG-20221216-WA0158
IMG-20221216-WA0155
IMG-20221216-WA0155
IMG-20221216-WA0157
IMG-20221216-WA0157
IMG-20221216-WA0166
IMG-20221216-WA0166
IMG-20221216-WA0165
IMG-20221216-WA0165
IMG-20221216-WA0131
IMG-20221216-WA0131
IMG-20221216-WA0133
IMG-20221216-WA0133
IMG-20221216-WA0135
IMG-20221216-WA0135
IMG-20221216-WA0130
IMG-20221216-WA0130
IMG-20221216-WA0126
IMG-20221216-WA0126
IMG-20221216-WA0127
IMG-20221216-WA0127
IMG-20221216-WA0141
IMG-20221216-WA0141
IMG-20221216-WA0137
IMG-20221216-WA0137
IMG-20221216-WA0117
IMG-20221216-WA0117
IMG-20221216-WA0123
IMG-20221216-WA0123
IMG-20221216-WA0128
IMG-20221216-WA0128
IMG-20221216-WA0136
IMG-20221216-WA0136
IMG-20221216-WA0121
IMG-20221216-WA0121
IMG-20221216-WA0124
IMG-20221216-WA0124

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خطيب قاتلة والدتها ببورسعيد: "مش ممكن تخوني مع ابن الجيران"

مطاردة لـ زوجته العرفي.. مفاجأة مدوّية في حادث سيارة سعد الصغير بالهرم

سعر عيار 21 في مصر الآن| بشرى من التموين بشأن الذهب ..فيديو

سبائك ذهب وملايين في الفيلا .. القصة الكاملة لسقوط أكبر نصاب بمصر

زوج قتيلة بورسعيد مفترشا الشارع أمام القسم: "بنتي ماتعملش كده"

يقع في الفخ| تعليق ساخر من خالد الغندور بعد تعادل الأهلي أمام فيوتشر

مبروك لكل الأهلاوية | تعليق صادم من ميدو بعد مباراة فيوتشر بالدوري

بالدور التمهيدي .. موعد أول مباراة لـ الأهلي في مونديال الأندية

موضوعات متعلقة

مصطفى كامل لصدى البلد: والله العظيم مفيش حاجة بيني و"ويجز"

ترشيحاتنا

محي إسماعيل: أمير كرارة دمه خفيف ولو اشتغل كوميدي هيكسر الدنيا

محمد بركات عن تراجع مستوى الزمالك: الجمهور محتاج يطمن

برج القوس.. حظك اليوم السبت 17 ديسمبر 2022 : شغل جديد ومرتب كبير

فصل الكهرباء عن 11منطقة وقرية في كفر الشيخ.. اعرف الأماكن والمواعيد

برج الجوزاء.. حظك اليوم السبت 17 ديسمبر 2022 : مفاجآت سارة

خلال لقاء السيسي.. سوليفان يؤكد دعم أمريكا للإصلاح الاقتصادي في مصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الريد كاربت.. 30 صورة من حفل دير جيست بحضور النجوم

طريقة تحضير سلطة الفواكه بالكريم شانتيه

طرق تساعد فى علاج ألم الرقبة

انتبه.. هذه العادات تساعدك في الحفاظ على صحة الأمعاء

فيديو

هالة صدقي مع أولادها على الريد كاربت في حفل دير جست .. شاهد

العشق الحرام.. تفاصيل مقتل عاملة بورسعيد في منزلها/ فيديو جراف

هنا شيحة مع ابنها على السجادة الحمراء لحفل دير جست

الفضة بدل الذهب للشبكة.. مقترح برلماني يثير ضجة| إيه الحكاية؟.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

يا رب سنة سعيدة

د. نادية قطب

هل أنا نرجسي .. سيكولوجية النرجسية

كريمة أبو العينين

دموع كريستيانو ورقصة المغربي

د.هادي التونسي

وداعا سواكوبمند

د. فتحي حسين

وحدة العرب ورسائل منتخب المغرب في كأس العالم

نهال علام

العشق المختوم

النائبة عفاف زهران

الغاز المصري.. عام من الإنجازات

المستشار أسـامة الصعيدي

التاريخ يشهد لشحاتة والركراكي

اﻟﻤﺰﻳﺪ