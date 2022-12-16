هالة صدقي مع أولادها على الريد كاربت في حفل دير جست .. شاهد

توافد العديد من نجوم الصف الأول على السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز دير جيست السنوي، ولفتت الفنانة هالة صدقي الأنظار بتواجدها بصحبة أولادها على الريد كاربت.

وحضر الحفل كل من نيللي كريم وأحمد حلمي وريهام عبد الغفور ومحمد فراج وعمرو سعد وزوجته، وأحمد عبد العزيز وأحمد داوود وغيرهم.

وبدأت فعاليات حفل توزيع جوائز دير جيست منذ قليل لتكريم النجوم أبرزهم إلهام شاهين وعمرو يوسف ونور النبوي وحنان مطاوع وغيرهم.

كما تضم القائمة الفنانة دنيا سمير غانم أفضل ممثلة كوميدية عن فيلم تسلم أهالى والفنانة هنا الزاهد والفنان أحمد مالك وأحمد حلمي ومني زكي.

كما حصل على الأفضل هذا العام المطربة زينب حسن وأحمد جمال ومحمود الليثي وعزيز الشافعي وتامر حسين، بالإضافة إلى أصالة وتامر حسني.

بالإضافة إلى ريهام عبد الغفور وعمرو سعد ونيللى كريم ودرة ودياب وعائشة بن أحمد والكاتب عبد الرحيم كمال.

ومن المفترض أن تعلن إدارة الجائزة عن موعد إقامة الحفل الذى سوف توزع فيه الجوائز خلال أيام حيث من المفترض أن يقام مع نهاية العام الحالي.

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