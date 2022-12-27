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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أرقام غير متوقعة .. كشف حساب ميدو مع الإسماعيلي في ولايته الأولى

ميدو
ميدو

يتولي أحمد حسام ميدو المدير الفني الجديد لفريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي، القيادة الفنية للفريق للمرة الثانية فى تاريخه التدريبي.

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حيث سبق وقاد الدراويش قبل بداية موسم 2015 / 2016 لمدة 5 أشهر، شارك خلال تلك الفترة فى 3 بطولات رسمية وودية ” الدوري العام وكأس مصر وبطولة شمال افريقيا “.

لعب الإسماعيلي 12 مباراة، فاز 6 تعادل 3 خسر 3، له 23 هدفًا عليه 7 أهداف، كلين شيت 6 لقاءات.

– الدوري العام ..
* يوم 21 أكتوبر 2015 .. فاز على الإنتاج الحربي 2 / صفر
* يوم 24 أكتوبر 2015 .. تعادل مع المقاولون العرب صفر / صفر
* يوم 1 نوفمبر 2015 .. خسر من الداخلية صفر / 1
* يوم 7 نوفمبر 2015 .. فاز على حرس الحدود 4 / صفر
* يوم 12 نوفمبر 2015 .. فاز على الاتحاد 5 / صفر
* يوم 15 ديسمبر 2015 .. فاز على غزل المحلة 3 / 1
* يوم 20 ديسمبر 2015 .. خسر من بتروجيت صفر / 1

– كأس مصر ..
* يوم 22 يوليو 2015 .. فاز على الرجاء المطروحي 2 / صفر
* يوم 12 أغسطس 2015 .. تعادل مع سموحه 1 / 1 قبل أن يخسر بركلات الترجيح 5 / 3

– بطولة شمال افريقيا ..
* يوم 14 أغسطس 2015 .. خسر من الرجاء المغربي صفر / 1
* يوم 16 أغسطس 2015 .. فاز على الهلال الليبي 4 / صفر
* يوم 19 أغسطس 2015 .. تعادل مع الافريقي التونسي 2 / 2

والجدير بالذكر أن بطولة شمال افريقيا التي أقيمت بالمغرب حصل الإسماعيلي على الوصافة خلفًا الرجاء برصيد 4 نقاط.

احمد حسام ميدو النادي الاسماعيلي الاسماعيلي الدوري العام كأس مصر

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