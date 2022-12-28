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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

اتحاد البادل يجري اختبارات الناشئين للانضمام لمنتخب مصر بالإسكندرية

صدى البلد

أعلن الاتحاد المصري للبادل برئاسة المهندس أحمد غتوري إقامة اختبارات الناشئين بالإسكندرية استعدادا لتكوين منتخب مصر للمشاركة في بطولة كأس العالم 2023 .

ومن المقرر إقامة الاختبارات يوم 30 ديسمبر علي ملاعب نادي سبورتنج بالإسكندرية .

اتحاد البادل يفتح اختبارات الناشئين لتكوين منتخب مصر بمختلف المراحل العمرية لمواليد 2005 وحتي 2010 .

يأتي ذلك ضمن خطة الاتحاد المصري للبادل لتوسيع قاعدة نشاط اللعبة في مصر وزيادة عدد المنتخبات الوطنية في المشاركات الدولية .

ويسعي الاتحاد المصري للبادل لتحقيق إنجازات عالمية بعدما نجح المنتخب الأول للبادل في الوصول الي نهائيات كأس العالم كأول منتخب عربي افريقي .

وأكد احمد غتوري رئيس الاتحاد المصري للبادل علي استهداف تحقيق مركز مشرف في بطولة كأس العالم للناشئين العام المقبل .

وأضاف غتوري خلال تصريحاته : الهدف تكوين منتخبات قوية بالثلاث مراحل عمرية تحت 18 و16 14 سنه لتمثيل مصر في المحافل الدولية وسيكون هناك برنامج تدريبي كبير لتأهيلهم وتطوير مهاراتهم في اللعبة .

لمزيد من المعلومات حول أماكن الاختبارات والتسجيل عبر الميل الرسمي للاتحاد البادل  [email protected]

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