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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ القاهرة: حملات مكثفة لمنع احتكار السلع والمغالاة في أسعارها

محافظ القاهرة
محافظ القاهرة

شدد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة على ضرورة وضع الأسعار على السلع بمكان ظاهر وبصورة واضحة ومقروءة للمواطنين .

أسعار مناسبة 

وأكد محافظ القاهرة في تصريحات صحفية، أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تقوم بحملات مكثفة بكافة مناطق وأحياء القاهرة ، للتأكد من توافر السلع الاستراتيجية والاساسية للمواطنين بأسعار مناسبة.

ونوه إلى أن تلك الحملات تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ومنع محاولات إحتكار السلع أو المغالاة فى أسعارها دون مبرر، وكذلك التأكد من جودتها وصلاحيتها ومطابقتها للمواصفات .

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محافظ القاهرة يفاجئ المجمعات الإستهلاكية والأسواق لمتابعة أسعار السلع

وكان محافظ القاهرة أجرى خلال الأيام الماضية جولات مفاجئة على المجمعات الاستهلاكية والأسواق والمخابز بعدد من الأحياء لمتابعة توافر السلع والمواد الغذائية بأسعار مناسبة للمواطنين .

القاهرة السلع الأسعار محافظ القاهرة القيادة السياسية

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