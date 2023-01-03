بسبب وزير الخارجية.. انشقاق في العلاقات بين أوكرانيا وإسرائيل

أفادت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، أن سفير أوكرانيا لدى إسرائيل يفجيني كورنيتشوك، انتقد وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، على مباحثات هاتفية أجراها مع نظيره الروسي سيرجي لافروف.

وقالت الصحيفة: "انتقد سفير أوكرانيا الرئيس الجديد وزير الخارجية الإسرائيلي الجديد لإجرائه محادثة هاتفية مع لافروف، واعتبر يفجيني كورنيتشوك أن المحادثة بين إيلي كوهين ونظيره الروسي تمثل تغييرا في السياسة الإسرائيلية".

وأشارت الصحيفة نفسها في وقت سابق، إلى أن كييف أرادت من كوهين الاتصال أولا بنظيره الأوكراني دميتري كوليبا.

وأضافت: "وهناك الآن احتمال بأن يرفض كوليبا التحدث مع كوهين في المستقبل القريب".

وأعلنت وزارة الخارجية الروسية أن لافروف بحث مع نظيره الإسرائيلي في اتصال هاتفي العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل استئناف مفاوضات السلام بين فلسطين وإسرائيل.