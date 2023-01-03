عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بسبب وزير الخارجية.. انشقاق في العلاقات بين أوكرانيا وإسرائيل

أوكرانيا وإسرائيل
أوكرانيا وإسرائيل

أفادت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، أن سفير أوكرانيا لدى إسرائيل يفجيني كورنيتشوك، انتقد وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، على مباحثات هاتفية أجراها مع نظيره الروسي سيرجي لافروف.

وقالت الصحيفة: "انتقد سفير أوكرانيا الرئيس الجديد وزير الخارجية الإسرائيلي الجديد لإجرائه محادثة هاتفية مع لافروف، واعتبر يفجيني كورنيتشوك أن المحادثة بين إيلي كوهين ونظيره الروسي تمثل تغييرا في السياسة الإسرائيلية".

وأشارت الصحيفة نفسها في وقت سابق، إلى أن كييف أرادت من كوهين الاتصال أولا بنظيره الأوكراني دميتري كوليبا.

في غضون أربعة أشهر.. أوكرانيا تحضر مفاجأة لـ الجيش الروسي

سمير فرج: أمريكا منحت أوكرانيا أسلحة من الاحتياطى الاستراتيجي لها

وأضافت: "وهناك الآن احتمال بأن يرفض كوليبا التحدث مع كوهين في المستقبل القريب".

وأعلنت وزارة الخارجية الروسية أن لافروف بحث مع نظيره الإسرائيلي في اتصال هاتفي العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل استئناف مفاوضات السلام بين فلسطين وإسرائيل.

إسرائيل وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين أوكرانيا سيرجي لافروف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الجرام يخسر 260 جنيها.. انهيار سعر الذهب اليوم فى مصر

بعد التحقيق مع شيرين وحسام حبيب.. رد فعل غير متوقع من ابنتها

فادي مش سمير.. سر اختيار حسن الرداد اسم مولوده الأول

هاجموا والدها وتنمروا عليها.. ما قصة إبنة عمرو السولية ؟

تخلصوا منه فورا.. الدولار ينهار أمام الجنيه بالسوق السوداء ويصل لهذا السعر

أخيرًا لبست العباية.. مفاجأة الظهور الأول لجورجينا صديقة رونالدو في السعودية

حسن الرداد وإيمي سمير غانم يستقبلان مولودهما الأول

بعد القبض عليها.. بلوجر شهيرة تواجه عقوبة الإعدام

موضوعات متعلقة

حتى لا يغضب روسيا..هذا ما قاله وزير الخارجية الإسرائيلي عن مساندة أوكرانيا

وزير الخارجية الإسرائيلي: سنعمل على بلورة جبهة دولية موحدة لإحباط المشروع الإيراني

رجل مخابراتي متشدد .. من هو إيلي كوهين وزير الخارجية الإسرائيلي الجديد؟

ترشيحاتنا

خطوة استفزازية.. الجزائر تدين اقتحام مسؤولي الاحتلال الإسرائيلي للمسجد الأقصى

بعد زواجه.. حسين الجسمي: مباركة الرئيس السيسي لي هي الأغلى..فيديو

لتضاهي مثيلاتها في العالم.. موعد بدء تطوير حديقة الحيوان بالجيزة

فرج عامر يكشف تفاصيل صفقة انتقال خالد عبد الفتاح لـ الأهلي

بجانب «أحمد فتوح»| بركات يكشف عن أفضل ظهير في الدوري المصري

نجم الاتحاد يختار الأحمر.. شبانة يعلن بالأسماء صفقات الأهلي في الميركاتو الشتوي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لا تهملها.. علامات ترسلها قدميك عن حالتك الصحية

خد بالك.. أدوات في منزلك تنقل عدوى جدري القرود

لبست العباية.. صور لا تنسى جمعت جورجينا ورونالدو

بسعر خرافى .. عباية جورجينا تثير ضجة على السوشيال ميديا

فيديو

العليا لمكافحة كورونا تكشف حقيقة عودة المتحور الجديد.. شاهد

زيادة جديدة في الأجور.. مفاجآت سارة للمواطنين بعد شهر رمضان

القبض على شيرين وحسام حبيب في لبنان والتحقيق معهما | اعرف السبب

انهيار الدولار بالسوق السوداء.. ماذا يحدث في الأسعار؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

لمعارضي توثيق الطلاق.. أين المشكلة؟

عبد المعطى أحمد

عيد ميلاد مجيد لأقباط مصر

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان 13

أحمد نجم

عام جديد بفكر أفضل

المستشار أسـامة الصعيدي

المفتاح والسر فى العام الجديد

إلهام أبو الفتح

يا رب.. 2023 سنة سعيدة

الدكتور محمد داود

كيف نستشرف المستقبل لعام جديد؟!

النائبة عفاف زهران

قرارات البنك المركزي والممارسات غير المشروعة على الدولار

اﻟﻤﺰﻳﺪ