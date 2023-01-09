كسر مفاجئ في خط مياه الشرب بشبرا الخيمة ..شاهد

شهدت منطقة بهتيم بشبرا الخيمة محافظة القليوبية كسرا فى أحد خطوط المياه وعلى الفور تم دفعت الأجهزة التنفيذية بفريق من الفنيين للتعامل مع العطل.



تلقت غرفة العمليات بلاغ بوجود كسر بأحد خطوط المياه قطر 400 بشارع سوق بهتيم وعلى الفور توجه فريق المتابعة الميدانية الى مكان وجود التسرب المائى واستدعاء الفرق الفنية لمياه الشرب والصرف الصحى لأعمال شئونها فى إصلاح العطل أثر وجود كسر بأحد مواسير خط مياه الشرب وبدء اعمال شفط المياه الزائدة والعمل على الإصلاح لاعادة الأمور لنصابها .

واكد اللواء خالد فوزي رئيس حى شرق شبرا الخيمة أن غرفة العمليات تعمل على مدار اليوم لتلقى شكاوى المواطنين للعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة لحل المشكلات بالتعاون مع الاجهزه الخدمية الأخرى وذلك فى إطار رفع الخدمات المقدمه للمواطنين.

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