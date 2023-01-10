الهجرة: إتاحة التوقيع الإلكتروني للمغتربين لتسهيل فتح حسابات بنكية في مصر قريبا

عقدت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، لقاء افتراضيا مع الجالية المصرية في الأردن، ضمن مبادرة "ساعة مع الوزيرة"، معربة عن تهنئتها لجميع المصريين بالخارج بمناسبة العام الجديد والأعياد.

جاء اللقاء بمشاركة السفير محمد سمير، سفير مصر في الأردن، والسفير أحمد إسماعيل، قنصل مصر العام في العقبة، والسفير عمرو عباس، مساعد وزيرة الهجرة للجاليات، وممثلي عدد من ممثلي وزارات ومؤسسات الدولة المصرية.

واستعرضت السفيرة سها جندي، حزمة المحفزات التي تم تقديمها للمصريين بالخارج، بالتعاون بين وزارات ومؤسسات الدولة المصرية، منذ تولي سيادتها حقيبة وزارة الهجرة في عدد من المجالات، من بينها تخفيضات تذاكر الطيران، والاستعداد لإطلاق شركة مساهمة وصندوق للمصريين بالخارج، وكذلك الفرص الاستثمارية وتوفير أراض ووحدات متميزة للمصريين بالخارج، مؤكدة أن المواطن المصري في أي مكان حول العالم، يأتي في صدارة اهتمامات القيادة السياسية في الجمهورية الجديدة، وكلنا حريصون على ربطه بعمليات التنمية التي تنطلق في كل ربوع الوطن.

وتناولت وزيرة الهجرة ، أبرز نتائج زيارتها إلى المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، موضحة أنها تضع الأردن أيضا ضمن خطة لقاء الجاليات المصرية بالخارج، في ظل تنفيذ استراتيجية الوزارة للتواصل مع المصريين بالخارج.

وثمنت السفيرة سها جندي دور وزارة الخارجية والقتصليات المصرية بالخارج والسفارات في دعم جهود الوزارة لربط المصريين بالخارج بالوطن، في إطار تحقيق خطط التنمية المستدامة في الجمهورية الجديدة.

وأكدت وزيرة الهجرة، أننا حريصون على المصريين بالخارج، كافة، مشيرة إلى أنهم شركاء البناء والتنمية، وجهودهم مشرفة في عدد من المحافظات المصدرة للهجرة غير الشرعية، مشيدة بحرص المصريين بالخارج على المساهمة في تطوير عدد كبير من المناطق الريفية في المناطق الأولى بالرعاية.

وتابعت وزيرة الهجرة: "حريصون على أن يحصل أبناؤنا بالخارج على حقوقهم ومختلف المزايا الممنوحة لأبنائنا في الداخل، بجانب الحرص على الاستماع لمقترحاتهم ومناقشة سبل تنفيذها".

وأشارت السفيرة سها جندي إلى أنها حريصة منذ النسخة الثالثة من مؤتمر "الجاليات والكيانات المصرية بالخارج" على تنفيذ كافة التوصيات التي اقترحها أبناؤنا في الخارج في المؤتمر، بحضور ممثلي عدد من وزارات ومؤسسات الدولة، ومن بينها خدمات التأمينات والمعاشات للمصريين بالخارج، وسبل الاستفادة من تعديلات القانون، والتي تتيح فرصا متميزة للمصريين بالخارج، وكذلك وثيقة التأمين على المصريين بالخارج، والتي تبلغ قيمة الاشتراك فيها نحو 100 جنيها فقط، وتكفل التدخل الفوري لمساندة المصري بالخارج في الأوقات الحرجة، حال الإصابات أو نقل الجثامين، ويمكن الاشتراك فيها من هنا:

https://epti-egy.org/ep/

وتناولت السفيرة سها جندي جهود التنسيق مع وزارة الداخلية حول الأرقام الثبوتية، وما أعلنته الوزارة من توفير لجان حال توافر 500 طلب لتغطية نفقات البعثة، بجانب ما يتعلق بالموقف التجنيدي، وكذلك الراغبين في الاستفادة من خدمات التأمينات والمعاشات، وفتح الحسابات البنكية وإتاحة فروع للبنوك الوطنية بالخارج، وكذلك التخفيضات غير المسبوقة على تذاكر الطيران، والتي تصل لنحو 25% للزوجة، و33% لاثنين من الأبناء، على مدار 216 يوما، وكذلك فتح السن للأطفال حتى 15 عاما، وتخفيض التذاكر لطفلين اثنين.

وأشارت السفيرة سها جندي إلى تيسيرات استقدام سيارة من الخارج، وتخفيض الضرائب والجمارك المدفوعة بنسبة تصل لنحو 30%، تنتهي في مارس المقبل، مشيرة إلى أنها فرصة قد لا تُعوض بالنسبة للمصري الذي سيستفيد لأول مرة من استجلاب سيارة لمصر دون أية جمارك أو ضرائب، حيث تم التنسيق مع الجهات المختصة للموافقة على جلب المصري بالخارج لسيارة بعمل وديعة بالدولار يتم استردادها بعد 5 سنوات بما يعادل قيمتها بالجنيه المصري وقت الصرف، ما يعد فرصة متميزة للاستفادة من هذا العرض، وإتاحة الشراء من المناطق الحرة في مصر، مشيرة للتنسيق مع وزارة الخارجية لإلغاء كافة التصديقات الورقية، كما أن الأردن من دول أغادير، والتي تشترك مع مصر في اتفاقات جمركية -"اتفاقية إقامة منطقة التبادل التجاري الحر بين الدول العربية المتوسطية - اتفاقية أغادير"-، ما يجعل الوديعة قيمتها بسيطة جدا، وتتيح الفرصة للمواطنين المصريين في الأردن مثل المواطنين المستفيدين من اتفاقيات Euro1، ما يجعل قيمة الوديعة الجمركية زهيدة، ويمكن الاستفادة من الخدمات عبر تطبيق سيارات المصريين بالخارج.

رابط تحميل تطبيق سيارات المصريين بالخارج على أندرويد:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mcit.eca

رابط تحميل تطبيق سيارات المصريين بالخارج على iOS:

https://cutt.us/6iUgT

وتناولت السفيرة سها جندي، جهود التنسيق مع البورصة المصرية، لإتاحة الفرصة للمصريين بالخارج للمشاركة، وكذلك سبل الاستفادة من وثيقة التأمين على المصريين بالخارج، وتنفيذ مقترحات المصريين بالخارج بتخصيص امتحانات فصلين دراسيين لأبنائنا الدارسين بالخارج، بدلا من الفصل الدراسي الواحد، وكذلك التنسيق مع وزارة "التعليم العالي" لتوفير فرصة استثنائية لمد سنة لتوفيق الأوضاع للأساتذة الذين تخطوا الحد المسموح به من سنوات الإعارة أو الإجازات، وكذلك تعريف المصريين بالخارج بالفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، ونشر خارطة الاستثمار الصناعي، والتي تعرف المصريين بالخارج بمجالات الاستثمار المتاحة وأماكن توزيعها جغرافيا.

وأكدت وزيرة الهجرة الحرص على توظيف كافة مقترحات المصريين بالخارج وتيسير كافة السبل لتعظيم استثمارات المصريين بالخارج في الوطن، بجانب تعريف المصريين بالخارج بمختلف الفرص السانحة للاستثمار في مصر، مع ما تم تنفيذه من تعديلات على قانون الاستثمار ليصبح أكثر مرونة لخدمة الاستثمارات.

وأشارت السفيرة سها جندي إلى إصدار البنك المركزي شهادات ذات عائد مرتفع بالجنيه المصري ومختلف العملات الأجنبية، لكافة المواطنين بقيم هي الأعلى بنسب تصل إلى 25% للجنيه المصري، ونحو 6% للعملات الأجنبية، موضحة أن البنوك لم تغلق أبوابها حتى في الإجازات، لاستيعاب الإقبال الكبير من المواطنين على هذه الميزات.

وحول فتح فروع للبنوك الوطنية بالخارج حول العالم، أوضحت وزيرة الهجرة أنها التقت السيد محمد الإتربي، رئيس اتحاد البنوك ورئيس بنك مصر، والذي أوضح أن هناك ضوابط في عدد من الدول تعيق فتح فروع لبنوك أجنبية، وهو ما يحول دون إتاحة هذه الخدمة للمصريين بالخارج، مشيرة إلى أن هناك فروع في الإمارات، والسعودية، وغيرهم، على سبيل المثال.

وتابعت وزيرة الهجرة أن هناك اتفاقا لإتاحة مختلف الخدمات للمصريين بالخارج من عملاء أي بنك وطني، سواء البنك الأهلي وبنك مصر وبنك القاهرة، بحيث يستفيد عميل أي بنك وطني، من أي فرع لأي بنك منهم بالخارج، حتى لو لم يكن الفرع نفسه الذي يتعامل معه المواطن.

وأشارت وزيرة الهجرة إلى التنسيق لتذليل كافة العقبات التي تواجه المصري بالخارج عند افتتاح حساب بنكي بالخارج، وإتاحة نحو 150 خدمة للمواطنين بالخارج، وجار العمل على إتاحة التوقيع الإلكتروني، والذي سيتيح فتح حسابات للمواطنين بالخارج، كما تناولت التطبيق الذي تعمل عليه وزارتا الهجرة والاتصالات لطرح كافة المحفزات التي تم إصدارها والتي سيتم الإعلان عنها أيضا؛ للتيسير على المصريين بالخارج في معرفة كافة المزايا والفرص.

وحول متابعة شئون المصريين بالخارج في عدد من المناطق، أشارت وزيرة الهجرة إلى متابعة موقف أبناء الجالية المصرية في أوكرانيا، والتنسيق مع الجهات المختصة لحل ما يواجههم من مشكلات.

وبدوره، أوضح السفير محمد سمير، سفير مصر في الأردن، أن مؤسسات الدولة حريصة على التعاون فيما بينها، لخدمة المصريين بالخارج، وتذليل ما يواجهه من عقبات، مرحبا بالتواصل مع المصريين بالخارج عبر كافة الوسائل، فيما أشاد السفير أحمد إسماعيل، قنصل مصر العام في العقبة، بجهود وزارة الهجرة لخدمة المصريين بالخارج، مؤكدا أن الجالية المصرية في الأردن جالية مشرفة وتقوم بدورها في دعم الاقتصاد الأردني، ونعتبر أنفسنا في بلدنا الثاني.

وتناول السيد أشرف عطية، رئيس الإدارة المركزية للمراجعة والحوكمة بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إمكانية فتح حساب تأميني للمصري بالخارج، من الداخل أيضا عبر فروع مخصصة لذلك، سواء كان صاحب عمل أو مواطن عادي، مشيرا لفرص التأمين ضد الإصابة والعجز، ووثائق التأمين الخاصة، وذلك عبر موقع الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، عبر الرابط:

https://nosi.gov.eg/ar/Services/Pages/Info/WorkingAbroad.aspx

موضحا أن نظام التأمين الأردني أيضا يتيح التأمين على الأجانب.

ومن ناحيتهم، أوضح أبناء المصريين في الأردن، أن الشعب المصري والأردني نسيج واحد، ونتعامل بكل محبة وأخوة، حيث أشادت وزيرة الهجرة بجهود المصريين في دعم الاقتصاد الأردني، معربة عن تهنئتها لعدد من الشركات التي تقوم على توسعات لتوفير فرص عمل للشباب المصري والأردني، على حدٍ سواء، ومن بينها الشركة المصرية الأردنية للمطاعم لافتتاح سلسلة فروع في عدد من الأماكن، وشركات الزهيري للمقاولات وشركة جنينة للاستيراد والتصدير، مثمنة جهود المصريين في الأردن وإسهاماتهم في عدد من المشروعات.

كما أكدت السفيرة سها جندي المتابعة المستمرة لاقتراحات واستفسارات المصريين بالخارج، والحرص على تقديم كافة الحلول الممكنة، بالتنسيق مع وزارات ومؤسسات الدولة، وإتاحة كافة التيسيرات، بجانب فتح أبوابنا للتواصل مع المصريين بالخارج بكل السبل الممكنة.

وردا على ما طرحه بعض أبناء الجالية، نوهت وزيرة الهجرة إلى أهمية تنسيق الدارسين بالخارج مع إدارة البعثات، فيما يتعلق بخدمات التجنيد، للدفعات المختلفة، واستكمال الإجراءات المطلوبة عبر موقع إدارة البعثات، عبر الرابط التالي:

https://sus.cdm.edu.eg/

وفي استجابة لمقترحات بعض المستثمرين المصريين في الأردن وطلبهم الاستثمار في مصر، أشارت السفيرة سها جندي إلى أن هناك عرضا لكافة الفرص عبر موقع "خريطة الاستثمار الصناعي"، والذي يمكن زيارته عبر الرابط:

http://ida.gov.eg/webcenter/portal/IDA/pages_servicesguidelinescopy2