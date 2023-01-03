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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وزيرة الهجرة: إقبال كبير من المصريين في الخليج على مبادرة استيراد السيارات

سفيرة سها جندي وزيرة
سفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة

أكدت السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة، وشئون المصريين بالخارج، أنهم يسعون لتقديم كل التيسيرات للمصريين بالخارج من أجل العمل على تسهيل استيراد السيارات.

 

وقالت سها جندي، خلال مداخلة هاتفية لبرنانج “من مصر”، عبر فضائية “سي بي سي”، إن هناك إقبال كبير من المصريين بدول الخليج على مبادرة “استيراد السيارات”.

 

وتابعت وزيرة الدولة للهجرة، وشئون المصريين بالخارج، أنها اجتمعت مع رئيس الوزراء لطرح كل هذه التحديات التي يواجهها المصريين بالخارج بشأن استيراد السيارات، وبالفعل كل طلبات المصريين بالخارج بهذا الشأن تم تذليلها.

 

استيراد السيارات إلى 3 فئات.


وأشارت سها جندي إلى أنه تم إنشاء آلية جديدة للمصريين بالخارج تمكنهم من الحصول على السيارة من المناطق الحرة المعتمدة داخل مصر وليس من الخارج فقط، كما جرى تقسيم ودائع المصريين في الخارج بخصوص استيراد السيارات إلى 3 فئات.

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