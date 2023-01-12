النصر يضم مصطفى عمارة في دوري القسم الثاني

تعاقد نادي النصر القاهري برئاسة الدكتور عمرو عبدالحق مع اللاعب مصطفي عمارة قادما من صفوف فريق ميت خلف وذلك ضمن خطة تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بقيادة طارق السيد خلال فترة الانتقالات الشتوية بشهر يناير الجاري.

وانضم مصطفي عمارة لنادي النصر في صفقة انتقال حر ووقع الاختيار عليه من قبل طارق السيد الذي طالب بالتعاقد معه لدعم الجبهة الهجومية حيث يلعب في مركز الجناح وصانع الالعاب.

ووقع اللاعب لنادي النصر لمدة ثلاثة مواسم ونصف بداية من يناير الجاري واتم الجهاز الإداري بقيادة اشرف حامد ومحمد الوكيل إجراءات قيادة في اتحاد الكرة.