يتابعها أكثر من 20 مليونا.. الشيف اللبنانية عبير الصغير أمام الأهرامات: تعالوا لزيارة مصر

وقفت عبير الصغير، الشيف اللبنانية الشهيرة عبر منصات التواصل الاجتماعي خاصة “تيك توك” من أمام الأهرامات تدعو متابعيها لزيارة مصر موثقة بعدستها أبرز الأماكن السياحية في محافظتي القاهرة والجيزة من المناطق الأثرية المعروفة كمتحف الحضارة والمتحف المصري إلى تصويرها المأكولات الشعبية وعلى رأسها “الفول والطعمية”، قائلة: “ حبيبي come to Egypt”.

وكانت من أبرز التعليقات على مقطع فيديو الذي نشرته الشيف الشهيرة عبير الصغير “Abir el saghir “abir.sagمنذ ساعات بسيطة عبر صفحاتها الرسمية حيث يتابعها عبر تطبيق “تيك توك” 19.9 مليون متابع، وعلى تطبيق “إنستجرام” 2 مليون متابع وجاء بعنوان: “Habibiii, come to Egypt ”: “تتفقو معايا أن عبير مبسوطه في مصر ”، “ أهلا وسهلا بيكي في مصر”، ”لازم تروحي إسكندرية هتحبيها"، “من المغرب أقول تحيا مصر بلاد الحضارة والتاريخ”.

عبير الصغير في مصر

عبير الصغير في مصر

الشيف عبير الصغير «أميرة ديزني»



عبير الصغير شيف لبنانية خريجة هندسة ديكور، 23 عاما، واشتهرت عبر تيك توك وانستجرام بمزجها بين الموضة والطبخ من خلال ما تقدمه من فيديوهات مميزة تظهر فيها بملابس تشبه الأميرات من كل بلد مع أغنية البلد المحلية وطبخاتها المحلية أيضا.

ووفقا لتصريحات صحفية لها، قالت الشابة عبير الصغير، إن أفكار المحتوى الذي تقدمه بالأساس مرآة لما تشعر به داخل مطبخها، منبهة: "أنا حبيت أوصل إحساسي كيف يكون مميز بالمطبخ".



وعبرت الشيف عبير الصغير كثير عن دعمها للتراث العربي والقضية الفلسطينية عبر محتواها، كما تعتبر أن كل ما أثري ساحر، وإن الأجواء التراثية تعطي دفئا لكل بلد خاصة إذا كان “عربي”.