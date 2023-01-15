بلدنا كلنا.. بلوجر سعودي في فيديو: أنا أول المتبرعين لصندوق تحيا مصر

“حب المصريين جعل مني ابن مصر”.. بهذه الجملة عبر مقدم المحتوى السعودي، وليد الشريف، في مقطع فيديو مثبت نشره عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” عن حبه الكبير لمصر وللمصريين في السعودية ما دفعته إلى زيارة مصر حاليا ونشر العديد من مقاطع الفيديو تروجيا للسياحة المصرية.

وأعلن البلوجر السعودي، وليد الشريف، في مقطع فيديو نشرته عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” منذ ساعات عن كونه أول المتبرعين لـ “صندوق تحيا مصر” في مبادرة جديدة أطلقها المصريون بالخارج.

وقال السعودي، وليد الشريف: "أنا كسعودي أول المتبرعين لـ صندوق تحيا مصر، المبادرة الجديدة التي أطلقها المصريون بالخارج، بمجرد ما يجهز رقم الحساب ثقوا إنه أنا أول شخص متبرع، وقبل كل المصريين بالخارج راح أكون من أول المتبرعين لهذه المبادرة".

وأضاف البلوجر السعودي: “كل إنسان في حياته عنده حلم، وأنا والله العظيم والله العظيم من أحلامي عمري: إني قبل ما أموت أشوف مصر في عيوني وهي في أفضل وأحسن حالاتها، وأملي في الله -سبحانه وتعالى- كبير، مصر أصبحت جزء من حياتي وبلدنا كلنا”.

التبرع لصندوق تحيا مصر

ويظهر من مقاطع الفيديو المتعددة التي ينشرها وليد الشريف الذي يعمل في تجارة “الهواتف المحمول” ويقيم في حي الراشدية بـ “مكة المكرمة” كم حبه الكبير لمصر، معبرا عن ذلك في جمل شملت: “المصريين سرقوا قلبي”، “المصريين معدنهم أصيل”، “ المصريين بيحبوني وأنا بحبهم”، “اللي خلفه المصريين ما يخاف”.

ونشر مقطم المحتوي السعودي على مدار الساعات القليلبة الماضية مقاطع فيديو توثق زيارته إلى أماكن سياحية في مصر، تضمنت: “بحيرة قارون بمحافظة الفيوم و الأماكن الأثرية في مركز إسنا بمحافظة الأقصر ”.



