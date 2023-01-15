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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

دعاء قبل النوم لتثبيت الحفظ وعدم النسيان في الامتحان.. بـ13 آية

دعاء قبل النوم لتثبيت
دعاء قبل النوم لتثبيت الحفظ

يعد دعاء قبل النوم لتثبيت الحفظ وعدم النسيان في الامتحان ، من أهم الأدعية التي يحتاجها قطاع كبير من الطلاب في هذه الفترة، حيث إن دعاء قبل النوم لتثبيت الحفظ وعدم النسيان في الامتحان يكلل مجهود أبنائنا بالتوفيق هذه الأيام، حيث تشهد هذه الفترة امتحانات الطلاب عن الفصل الدراسي الأول، بما يفسر الحاجة الكبيرة لمثل ادعية المذاكرة وما نحوه من دعاء الامتحان والنجاح وكذلك أيضًا دعاء قبل النوم لتثبيت الحفظ وعدم النسيان في الامتحان ، فكل هذه الأدعية تأتي تحت عنوان أشمل وهو  الدعاء الذي يحتاجه كل الطلاب الآن.

دعاء قبل النوم لتثبيت الحفظ

 يحتاج كثير من الطلاب الذين يعانون من النسيان دعاء قبل النوم لتثبيت الحفظ وعدم النسيان في الامتحان من القرآن ، لذا فإنه بعد المذاكرة فليس هناك أفضل من دعاء قبل النوم لتثبيت الحفظ وعدم النسيان في الامتحان ليخلص الطلاب من النسيان ويثبت الحفظ.

1. اللهم بحق قولك (إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ ، فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ)، وبحق (اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ، الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ، عَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ)، وبحق (سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنسَى، إِلَّا مَا شَاءَ اللَّـهُ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى)، وبحق (فَفَهَّمناها سُلَيمانَ وَكُلًّا آتَينا حُكمًا وَعِلمًا).

2. ربّ اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي.

3. اللهمّ أكرمني بجودة الحفظ وسرعة الفهم وثبات العقل والذهن والذاكرة بحق قولك: «الرَّحْمَـنُ، عَلَّمَ الْقُرْآنَ، خَلَقَ الْإِنسَانَ، عَلَّمَهُ الْبَيَانَ، الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ».

4. « سَنُقْرِئُكَ فَلاَ تَنسَىَ » الآية 6 من سورة الأعلى.

5. « وَابْتَغِ فِيمَآ آتَاكَ اللّهُ الدّارَ الاَخِرَةَ وَلاَ تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدّنْيَا وَأَحْسِن كَمَآ أَحْسَنَ اللّهُ إِلَيْكَ وَلاَ تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الأرْضِ إِنّ اللّهَ لاَ يُحِبّ الْمُفْسِدِينَ » الآية 77 من سورة القصص.

6. « وَلاَ تَقْولَنّ لِشَيْءٍ إِنّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا (23) إِلاّ أَن يَشَآءَ اللّهُ وَاذْكُر رّبّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَىَ أَن يَهْدِيَنِ رَبّي لأقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدًا (24)» من سورة الكهف.

7. « قَالَ أَرَأَيْتَ إِذْ أَوَيْنَآ إِلَى الصّخْرَةِ فَإِنّي نَسِيتُ الْحُوتَ وَمَآ أَنْسَانِيهُ إِلاّ الشّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ وَاتّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا » الآية 63 من سورة الكهف.

8. اللهم يا من قلت وقولك الحق (وَعَلَّمناهُ مِن لَدُنّا عِلمًا)، ارزقني من لدنك علمًا يقربني إليك.
9. اللهم يا من قلت وقولك الحق (وَاتَّقُوا اللَّـهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّـهُ)، اجعلني من عبادك المتقين، وعلمني ما ينفعني وانفعني بما علمتني وزدني علمًا وعملًا وفقهًا وإخلاصًا في الدين.
10. اللهم اجعل ألستنا عامرة بذكرك، وقلوبنا بخشيتك، وأسرارنا بطاعتك، إنك على كل شيء قدير، حسبنا الله ونعم الوكيل. 

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