دعاء النجاح للأبناء يوم الجمعة.. رددوا 20 صيغة حتى أذان المغرب

يعد دعاء النجاح للأبناء في الامتحان من أهم الأدعية التي يبحث عنها الكثيرون في هذا الوقت من العام، حيث إن هذه الفترة تشهد امتحانات نصف العام للطلاب في المراحل الدراسية المختلفة ، وحيث إن الأبناء هم قرة عين الآباء فإنهم ينشغلون بمستقبلهم طوال الوقت ، ويحاولون مساعدتهم بشتى الطرق، وحيث إن اللجوء إلى الله هي أفضل مساعدة لهذا يبحثون عن دعاء النجاح للأبناء في الامتحان ، أملاً منهم ورجاءً في الله تعالى أن يوفق أبناءهم إلى الخير ، ولأن دعاء الجمعة مستجاب فإن اليوم وهذه الساعات على وجه الخصوص من شأنها أن تغيير مصير أولئك الطلاب من خلال دعاء النجاح للأبناء في الامتحان يوم الجمعة.

دعاء النجاح للأبناء