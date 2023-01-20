حملات مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات بالإسكندرية| صور

شنت الأجهزة التنفيذية بحي المنتزه أول بالإسكندرية، تحت إشراف اللواء محمد سحلول رئيس الحي، حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات بالتنسيق مع شرطة المرافق ووحدة التدخل السريع ووحدة الإزالة الفورية بالمحافظة، استهدفت منطقة الفلكي بتفرعاتها، وأسفرت عن تحصيل إجمالي غرامات فوريه ٣٢ الف جنيه والتحفظ على ٦٥ حالة إشغال متنوعة وإزالة كافة الحواجز الحديدية، وذلك في إطار تكليفات اللواء/ محمد الشريف محافظ الإسكندرية بتكثيف الحملات المكبرة لإزالة الإشغالات على مستوى الأحياء والتصدي لجميع المخالفات والمتابعة المستمرة لعدم السماح بعودة تلك الإشغالات مرة أخرى، وردع المخالفين.



ونفذ الحي حملة استهدفت قطاعات قبلي بشارع القاهرة والعاشر من رمضان وشارع ٣٠ وشارع ٤٥ وقطاع بحري بشارع ملك حفني وخالد بن الوليد ومحمد نجيب، وأسفرت عن التحفظ على ١٧٠ حالة إشغال متنوع، وغلق «4» محال تجارية لمخالفتهم مواعيد الغلق.

وشنت الأجهزة التنفيذية بحي المنتزة ثان برئاسة الأستاذة/ هدي أبو كليلة رئيس الحي، حملة مكبرة لرفع كافة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق العام بشوارع: السد العالي، و٦ أكتوبر، وعمر بن عبد العزيز، وصديقات الكتاب المقدس، وميدان المندرة الكوبري. وأسفرت عن التحفظ على حالات اشغال متنوعة، وإزالة الحواجز الخشبية، ورفع إطارات السيارات، وتحطيم الكتل الخرسانية

وقادت الأستاذة/ عزة سعد رئيس حي وسط حملة للتصدي لظاهرة الإشغالات والحواجز شملت شوارع: عبد المنعم سند، لاجيته، عمر لطفى، وبورسعيد، ومسجد الحضرى، وميدان سعد زغلول، ومحطة الرمل، سوق شيديا، الاندلس، وكلية الطب، والسلطان حسين، وصفية زغلول، وسعد زغلول، والميناء الشرقية الإسكندر الأكبر، وشامبليون وطريق الجيش. كما نفذ الحي حملة لإزالة الإشغالات والحواجز من شوارع الحي، أسفرت عن رفع عدد ١٢٠ من حالات الإشغالات المتنوعة وعدد ٦٠ من الحواجز.

وفي حي غرب برئاسة المهندسة سحر شعبان، تم تنفيذ حملة موسعة لإزالة الإشغالات، بمنطقة مينا البصل شملت شوارع الامير لؤلؤ، المكس، أم السلطان، أسفرت عن التحفظ على ٥٧ كرسي وإزالة كافة الإعلانات المخالفة وبدون ترخيص.

وتحت إشراف الأستاذ محارب هيلع رئيس حي العامرية ثان، تم شن حملة مكبرة لازالة الإشغالات والتعديات استهدفت أسفل كوبري العامرية، وأسفرت عن التحفظ على عدد ٧٥ إشغال متنوع.

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