نشرة المرأة: مصممة أزياء تعلق على إطلالة شايف طانيوس بجانب ياسمين صبري.. و«مربوحة» تتألق بالأسود في الرياض.. وهذه أعراض عدم الاستقرار النفسي لطفلك

أخبار المرأة.. نشر موقع صدى البلد، عددا من الأخبار المهمة والمتنوعة في مجالي المرأة والصحة على مدار الساعات الماضية، كان أبرزها:

ظهر خبير التجميل شايف طانيوس بجانب الفنانة ياسمين صبري فى صورة أثناء سفرهم إلى السعودية.



يظهر على الكثير من الأطفال بعض السلوك الذي لا تستطيع الأم تفسيره وإنما تلاحظ ان الطفل تغير حاله راسا على عقب فماذ به.

يوضح الدكتور أسامة نصر استشارى الطب النفسي أعراض اذا ظهرت على الطفل فإنه يعاني من قلة الطمأنينة والاستقرار النفسي.

حرصت الفنانة رحمة أحمد على حضور حفل توزيع جوائز joy awards 2023، على مسرح بكر الشدي في منطقة بوليفارد رياضسيتي، بالمملكة العربية السعودية، ضمن فعاليات موسم الرياض.

وظهرت رحمة أحمد في الحفل بإطلالة أنيقة وجذابة ولكنها محتشمة، مرتدية فستانًا أسود اللون طويل مكشوف الأكتاف.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت على وضع المكياج بلمسات البسيطة وترك شعرها منسدلا على كتافيها.

ينصح الكثير من الأطباء تناول الشوفان، لأنه يتمتع بفوائد عديدة ويناسب أصحاب الرجيم الذين لديهم الرغبة فى إنقاص الوزن بدون معاناة أو الشعور بالجوع…