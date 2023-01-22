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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

يعزز صحة العظام.. فوائد الشوفان المذهلة| اكتشفها

الشوفان
الشوفان

ينصح الكثير من الأطباء تناول الشوفان، لأنه يتمتع بفوائد عديدة ويناسب أصحاب الرجيم الذين لديهم الرغبة فى إنقاص الوزن بدون معاناة أو الشعور بالجوع. 
 

كشف موقع هيلثي عن فوائد الشوفان التى تتمثل فيما يلي:
 

باتيه الشوفان الصحي.. طريقة العمل

نشرة المرأة : فوائد الإفطار على الشوفان ومشروب الليمون بالكركم يوميا... طريقة عمل الهمبرجر في البيت

تعرف معانا على فوائد الشوفان الرائعة

من فوائد الشوفان كوجبة يومية

- مصدر للطاقة 
- تقليل خطر الإصابة بالسمنة 
- الوقاية من الإصابة بالسكري 
- تعزيز صحة القلب 
- تعزيز صحة الجلد 
- قيمة غذائية كبيرة 
- التقليل من خطر الإصابة بالربو عند الأطفال 
- التقليل من الإمساك


 فوائد الشوفان:

1.يخفض مستويات الكوليسترول:

تناول حليب الشوفان لمدة خمسة أسابيع يسبب انخفاض كبير في مستويات الكوليسترول الضار (الضار).

2. يعزز صحة العظام:

حليب الشوفان  غنى بالكالسيوم فهو يقلل من خطر الإصابة بكسور العظام. ويعمل فيتامين د من خلال تعزيز امتصاص الكالسيوم لتعزيز صحة العظام بشكل أكبر.

3. استقرار مستويات السكر في الدم:

حليب الشوفان مفيد لمرضى السكري فهو يساعد فى خفض مستويات السكر في الدم لدى مرضى السكري.

4. يساعد في إنقاص الوزن:

يمكن أن تساعد مركبات بيتا جلوكان الموجودة في حليب الشوفان في إبطاء عملية الهضم وتجعلك تشعر بالشبع لفترة أطول. قد يساعدك ذلك على تناول كميات أقل من الطعام ، مما قد يجعلك تفقد الوزن. أظهرت العديد من الدراسات أن الألياف القابلة للذوبان يمكن أن تساعد في إدارة الوزن على المدى الطويل.

من الأفضل شراء حليب الشوفان غير المحلى، إلى جانب الفيتامينات والمعادن المضافة في حليب الشوفان ، فإنه يحتوي أيضًا على مكثفات ومستحلبات يمكن أن تؤثر على صحة الجهاز الهضمي ويمكن أن تغير ميكروبيوم الأمعاء.

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