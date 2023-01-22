أعراض اذا ظهرت على الطفل تدل على معاناته من عدم الاستقرار النفسي

يظهر على الكثير من الأطفال بعض السلوك الذي لا تستطيع الأم تفسيره وإنما تلاحظ ان الطفل تغير حاله راسا على عقب فماذ به.

يوضح الدكتور أسامة نصر استشارى الطب النفسي أعراض اذا ظهرت على الطفل فإنه يعاني من قلة الطمأنينة والاستقرار النفسي.



وقال استشارى الطب النفسي من خلال منشور له عبر صفحته الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: معني قلة الطمأنينة والاستقرار النفسي للطفل الآتي



١- تدهور المستوي الدراسي

٢- قلة التركيز الاكاديمي

٣-فرط الحركة وعدم الاستقرار المكاني

٤- اكتساب عادات غير لائقة

٥-قلة الثقة بالنفس

٦- عدم قدرته الدفاع عن النفس

٧- العنف الغير مبرر

٨- كسر الاشياء والعابهم

٩- السؤال الدائم انتم بتحبوني

١٠- التبول الليلي الاارادي

١١- الوسوسة في النظافة

١٢- الانطواء

١٣- العنف في الحضانة ومع اخوتة

١٤- السرقة

١٥- الميل للاصدقاء بدلا من اخوتة

١٦- النزول والبقاء خارج البيت

١٧-الخوف غير المبرر

١٨- الكذب المستمر

١٩- العند

٢٠- القلق المرضي

٢١- الاكتئاب المرضي

٢٢-الانانية وحب النفس