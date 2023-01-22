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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

خطأ وخطر.. مصممة أزياء تعلق على إطلالة شايف طانيوس بجانب ياسمين صبري

ظهور ياسمين صبري
ظهور ياسمين صبري وخبير التجميل شايف طانيوس

ظهر خبير التجميل شايف طانيوس بجانب الفنانة ياسمين صبري فى صورة أثناء سفرهم إلى السعودية. 
 

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وأثارت إطلالة شايف الجدل من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

من جانبها علقت مصممة الأزياء التونسية فيرا زولوتاريفا على ظهور خبير التجميل شايف طانيوس بهذه الاطلالة.

وقالت من خلال منشور لها عبر صفحتها الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك انه في Paris Fashion Week 2023 ظهر بوضوح أن عالم الموضة يحاول إضافة اختيارات جديدة للاختيارات المحدود للملابس الرجالي بإدخال بعض التفاصيل الحريمي لها.

وأشارت إلى أنه يوجد في ال Fashion Trends ما يناسب جميع المجتمعات والأديان، ومن الخطأ والخطر اختيار Trends لا تناسب ديننا أو مجتمعنا.

وأوضحت مصممة الأزياء أن تشبه الرجال بالنساء، تشبها بالغرب سواء كان تشبها في الكلام أو الملبس أو التصرفات أو التعاملات كلها سلوكيات مخالفة للفطرة الإنسانية السليمة والأديان.

الشنطة الحريمي موضة الرجال فى 2023
الشنطة الحريمي موضة الرجال فى 2023
الشنطة الحريمي موضة الرجال فى 2023
الشنطة الحريمي موضة الرجال فى 2023
الشنطة الحريمي موضة الرجال فى 2023
الشنطة الحريمي موضة الرجال فى 2023
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