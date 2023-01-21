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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

صورة تظهر وضع رونالدو لطلاء أظافر أسود تثير الجدل في السعودية فما السبب

رونالدو
رونالدو

أثار النجم العالمي كريستيانو رونالدو، لاعب النصر السعودي، الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بين المستخدمين العرب.

ظهر رونالدو فى الصور وهو واضع  طلاء أظافر لونه أسود على أظافر قدميه فى لقطة أثارت دهشة واستغراب الجميع، في صورة انتشرت بشكل كبير مع ابن زميله في الفريق "تاليسكا". 
 

ومنذ زمن كان هناك حادثة مشابهة، فقد كشفت بعض الصور التى نشرها عشاق الدون و هو يضع طلاء الأضافر باللون الأسود، وهو يسترخي على شواطئ مدينة ميامي الأمريكيّة.

وأشارت التكهنات بأن طلاء الأظافر قد يكون تقنية حديثة للتعافي من إصابته سريعا.

وراي البعض ان سلوك رونالدو لا يصح للاعب بالرغم من أن السبب طبي، وذلك حسب تعليقات المستخدمين.

بينما رجح البعض الأخر إمكانية وضع رونالدو لهذا الطلاء الأسود   طالما لها فائدة طبية فلا مانع من أن يستعين بها النجم البرتغالي دون أي حرج.

رونالدو
رونالدو
رونالدو
رونالدو
رونالدو
رونالدو
كريستيانو رونالدو كريستيانو مواقع التواصل الاجتماعي السعودية البرتغال ​​​​​​​health

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