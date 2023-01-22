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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

مربوحة.. رحمة أحمد تتألق في حفل Joy awards 2023  بالرياض

الفنانة رحمة أحمد
الفنانة رحمة أحمد

حرصت الفنانة رحمة أحمد على حضور حفل توزيع جوائز joy awards 2023، على مسرح بكر الشدي في منطقة بوليفارد رياضسيتي، بالمملكة العربية السعودية، ضمن فعاليات موسم الرياض.

وظهرت رحمة أحمد في الحفل بإطلالة أنيقة وجذابة ولكنها محتشمة، مرتدية فستانًا أسود اللون طويل مكشوف الأكتاف.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت على وضع المكياج بلمسات البسيطة وترك شعرها منسدلا على كتافيها.
 

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يذكر أن جوائز Joy Awards تتحدد بناء على تصويت الجمهور، وتشمل فئات المسلسلات، والممثل المفضل في المسلسلات، والوجوهالجديدة، وأفضل ممثل سينما، وأفضل مطرب عربي.

مربوحة رحمة أحمد
مربوحة رحمة أحمد
مربوحة رحمة أحمد
مربوحة رحمة أحمد
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