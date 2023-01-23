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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

اليوم

البرلمان ينظر منع استخدام الطلاب السجائر الإلكترونية والفيب.. تفاصيل

النائب محمد عمارة
النائب محمد عمارة

تشهد لجنة الصحة بمجلس الشيوخ  اليوم الإثنين، مناقشة الاقتراح برغبة  المقدم من النائب محمد عمارة، أمين سر لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ بشأن معاملة تدخيل السجائر الالكترونية والفيب معامل المثيل بالسجائر المعتادة وتطبيق قواعد المنع الحالية عليها داخل الأماكن العامة بصفة عامة وبين الطلبة فى الحرم الجامعى بصفة خاصة.

كما تشهد مناقشات اللجنة مناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائبة راجية الفقى بشأن تفعيل بعض الآليات للمساعدة فى رفع الوعى  الصحى داخل المؤسسات الطبية.

وتناقش الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، الاثنين المقبل طلب المناقشة العامة المقدم من النائب نبيل دعبس رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشيوخ، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن كيفية استعادة المدرسة المصرية ريادتها التعليمية في إطار رؤية الجمهورية الجديدة.

السجائر الالكترونية البحث العلمي المستشار عبدالوهاب عبدالرازق الأماكن العامة لجنة الشباب والرياضة

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