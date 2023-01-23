أهلا رمضان.. محافظ بني سويف يتفقد شادر بني عدي لتوفير السلع واللحوم

تفقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف شادر السلع واللحوم والخضروات بقرية بني عدي، والذي تم تنفيذه بالتعاون بين الغرفة التجارية والتموين والوحدة الاقتصادية، ضمن سلسلة معارض"أهلاً رمضان"التي تنظمها المحافظة على مستوى مراكز ومدن المحافظة ،استعداداً لاستقبال الشهر الفضيل ،وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتوسع في إقامة المعارض، لتوفير السلع واللحوم بأسعار مخفضة بهدف رفع العبء عن كاهل المواطنين.



وذلك في حضور :العقيد أركان حرب محمد سمير عمار المستشار العسكري للمحافظة، النائب عبد الحكيم مسعود عضو مجلس النواب ،المهندس وصفى عبد الله وكيل وزارة التموين، علي يوسف رئيس مركز ومدينة ناصر، حسن جعفر رئيس الغرفة التجارية، الدكتور علاء سعيد مشرف وحدة الأسواق والمعارض وحدة التنمية الاقتصادية، المهندس رمضان معوض وكيل مديرية التموين.

وتفقد المحافظ الشادر،الذي يضم كافة المواد الغذائية والسلع التموينية من السكر والأرز والزيوت، اللحوم والخضراوات وبيض المائدة مشيداً بمعروضات الشادر الذي يضم معظم احتياجات الأسرة من السلع التموينية والاستراتيجية،وتبادل الحديث مع بعض المترددين على المعرض ،مطمئنا منهم عن الأسعار ونوعية وجودة السلع المتوافرة ، حيث طالب المحافظ المواطنين بأن يكونوا إيجابيبن حيال الإبلاغ عن أي مشكلة تواجههم فيما يتعلق بنقص المعروض أو عدم الالتزام بالأسعار المتفق عليها، لسرعة اتخاذ اللازم بالتنسيق مع الجهات والأجهزة التنفيذية والرقابية المعنية من التموين وحماية المستهلك والإدارات المختصة بالمحافظة والوحدات المحلية،مؤكدا على أهمية تجنب بعض السلوكيات والممارسات الخاطئة من قبل بعض المواطنين المتعلقة بتخزين أو الشراء لبعض السلع الأساسية بشكل مبالغ فيه يفوق احتياجاتهم الفعلية لضمان توافر تلك السلع.

حيث أشار المحافظ إلى أن شادر بني عدي يأتي ضمن تنفيذ خطة المحافظة ، لإقامة معارض وشوادر على مستوى القرى والمدن بواقع 7 معارض رئيسية بعواصم المدن و40 شادراً على مستوى القرى الأم بالمحافظة، للتصدي لموجة غلاء الأسعار،وتوفير كافة السلع الغذائية الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة وإحكام السيطرة على منافذ بيع السلع والأسواق والرقابة على الأسعار ، خاصة مع كثرة شكاوى أهالينا في القرى من نقص بعض السلع في القرى بسبب تكلفة النقل مقارنة بالمدن، حيث جاء في مقدمة تلك الأسباب، زيادة تكاليف النقل لإقامةمعارض ومنافذ بيع في 40 مجلس قروي على مستوى المحافظة.

كما تفقد المحافظ أحد منافذ البيع المتنقلة التابع لجهاز الخدمة الوطنية، والذي يضم العديد من السلع الأساسية والاستراتيجية من السكر والأرز والزيوت والمعلبات والمكرونة واللحوم المجمدة ، حيث وجه المحافظ مسؤولى التموين والوحدة المحلية بالتنسيق مع مكتب المستشار العسكري، للإعلان خريطة أماكن وتوقيتات تلك المنافذ ، خاصة في القرى والمانطق البعيدة ، لتوفير تلك السلع خاصة وأن أسعارها تقل عن مثيلاتها في الأسواق ، بهدف التخفيف عن كاهل المواطنين والذين عبر بعضهم_ ممن تصادف وجودهم بالشادر _ عن سعادتهم لإقامة مثل تلك المعارض والتي تحرص المحافظة دائمًا على إقامتها بالتعاون والتنسيق مع كافة الجهات المعنية لتوفير كافة السلع الأساسية والضرورية واحتياجات المواطنين اليومية بأسعار أقل من السوق تتناسب مع محدودي الدخل.

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