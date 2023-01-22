عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

سكرتير عام بني سويف يشهد ورش عمل البرنامح الوطني للمرأة في القيادة

سكرتير عام بني سويف
سكرتير عام بني سويف

شهد اللواء حازم عزت السكرتير العام لمحافظة بني سويف، فعاليات ورش العمل التي يتم تنظميها ضمن البرنامج الوطني للمرأة في القيادة ،وبالتعاون بين المحافظة والمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة بوزارة التخطيط وبالتنسيق مع المجلس القومي للمرأة،وذلك بحضور الدكتورة رحاب فراج مدير عام الإدارة العامة لتنمية وتطوير القدرات البشرية بالمعهد القومي للحوكمة ،الأستاذة نرمين محمود مقررة فرع المجلس القومي للمرأة ببني سويف، الأستاذة داليا فيض مدير البوابة الإليكترونية ومنسق التدريب بالمحافظة.

محافظ بني سويف يطمئن على انتظام سير أعمال امتحانات الإعدادية والنقل بالثانوية

رصدتها لجان المتابعة.. محافظ بني سويف يوجه بالتحقيق في مخالفات وحدة صحية

رئيس جامعة بني سويف يرأس اجتماع مجلس الدراسات العليا والبحوث

رئيس جامعة بني سويف يكرم سعد مصلوح لجهوده في دعم البحث العلمي

محافظ بني سويف يطمئن على انتظام سير أعمال امتحانات الإعدادية والنقل بالثانوية

رصدتها لجان المتابعة.. محافظ بني سويف يوجه بالتحقيق في مخالفات وحدة صحية

تحصين 48 ألفا من الثروة الحيوانية ببني سويف ضد الأمراض

بني سويف.. تحويل 302 مخبز للعمل بالغاز الطبيعي بدلا من السولار

عميد تجارة بني سويف السابق يقدم روشتة لإدارة ميزانية الأسرة

تعليم بني سويف : إحالة معلمة للتحقيق لتصويرها امتحان الدراسات للشهادة الإعدادية

وتستهدف ورش العمل،التي تعقد بفرع المجلس القومي للمرأة ، تدريب العناصر النسائية القيادية والمتوسطة _ عدد من الموضوعات التي تركز على التدريب والتطوير الشخصي والمؤسسي وتشمل (الإدارة الدولية، الإدارة الإستراتيجية والتخطيط،صنع القرار الإداري، الرقابة الإدارية، العمل الجماعى، التواصل، إدارة الموارد البشرية، الهيكل التنظيمي، الرشاقة التنظيمية، إدارة القوى العاملة المتنوعة، البيئة الخارجية والثقافة المؤسسية، الأخلاقيات ومسؤولية الشركة، التكنولوجيا والإبتكار، الابتكار وإدارة التغيير)، بهدف دعم المرأة لتصبح أكثر فعالية وقدرة على تولي المناصب القيادية، هذا بالإضافة إلي إتاحة الفرصة للتعرف على أدوات تطوير الإدارة الذاتية وتبادل الخبرات.

تجدر الإشارة إلى أن "البرنامج الوطني للمرأة في القيادة" أحد المكونات الأساسية لمشروع " تعزيز مشاركة المرأة في الحياة العامة في مصر"، والذي يهدف إلى تعزيز أداء المرأة وتوليها المناصب القيادية، ودعم مفهوم القيادة التي تراعي المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة. من خلال التركيز على تطوير المهارات القيادية والسمات الشخصية للمرأة، ومهارات صنع وتنفيذ السياسات العامة والإدارة القائمة على النتائج،والتدريب علي استخدام أدوات وتقنيات تعميم مراعاة منظور المساواة بين الجنسين في العمل.

رئيس جامعة بني سويف يرأس اجتماع مجلس الدراسات العليا والبحوث

رئيس جامعة بني سويف يكرم سعد مصلوح لجهوده في دعم البحث العلمي

محافظ بني سويف يطمئن على انتظام سير أعمال امتحانات الإعدادية والنقل بالثانوية

رصدتها لجان المتابعة.. محافظ بني سويف يوجه بالتحقيق في مخالفات وحدة صحية

تحصين 48 ألفا من الثروة الحيوانية ببني سويف ضد الأمراض

بني سويف.. تحويل 302 مخبز للعمل بالغاز الطبيعي بدلا من السولار

عميد تجارة بني سويف السابق يقدم روشتة لإدارة ميزانية الأسرة

تعليم بني سويف : إحالة معلمة للتحقيق لتصويرها امتحان الدراسات للشهادة الإعدادية

التنمية المستدامة المجلس القومى للمرأة محافظة بني سويف امتحانات الاعدادية محافظ بني سويف المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حركة مش مفهومة.. هكذا استفز شيكابالا جماهير الأهلي فهتفت ضده | شاهد

انفراجة قبل 2 فبراير.. الأهلي يزف بشرى سارة بشأن غرامة كهربا

يعرف إمكانيات كل لاعب في الفريق.. هذا هو المرشح الأقوى لتدريب الزمالك

15 % زيادة سنوية.. الحد الأقصى للتأمينات 2023.. وزيادة منتظرة في المعاشات

تجاوز في حق الزمالك.. كهربا يورط نفسه في أزمة جديدة

شوبير يكشف اسم المدير الفني الأقرب لخلافة فيريرا في الزمالك

هبوط أسعار الذهب.. والجرام يخسر 70 جنيها

عاجل .. قرار جديد ضد قاتل نيرة أشرف

موضوعات متعلقة

رئيس جامعة بني سويف يكرم سعد مصلوح لجهوده في دعم البحث العلمي

ترشيحاتنا

ماكرون : إرسال دبابات لأوكرانيا يجب ألا يعرض أمن فرنسا للخطر

رسميا.. فيلم Avatar يتخطى 2 مليار دولار في شباك التذاكر العالمي

حكم الصيام تطوعا في رجب وشعبان دون غيرهما؟.. الإفتاء تجيب

شهر رجب .. 8 طاعات بسيطة فضلها عظيم احرص عليها هذه الليلة

وزير الخارجية الأسبق: المواجهة الأمريكية الصينية لن تكون عسكرية

بعد ثلاثية الأهلى..مرتضى منصور يعتذر لجماهير الزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل طاجن الكوارع بالطماطم فى الفرن

مبلغ صادم.. سعر خيالي لفستان منى زكي في حفل joy awards

خلت عيالها يروقوا البيت.. بلوجر تثير الجدل بطريقة فريدة لتربية الأطفال

مش بس المواقف الصعبة .. أسباب غير معروفة لـ الاكتئاب

فيديو

يصل لـ 1050جنيها..التفاصيل الكاملة لمعاش الطفل|الشروط والأوراق المطلوبة

تسميم والدتها وسر طلاقها وموقفها من أدوارها الجريئة..ماذا قالت سهير رمزي؟ فيديوجراف

الطبق بـ 60 جنيها .. مفاجأة في أسعار اللحوم بمعارض أهلا رمضان

لقاءات خاصة مع نجوم حفل جوائز Joy awards

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. صفوت عمارة

ازرعوا في رجب لتحصدوا في رمضان

جاسم مرزوق بودي

أميركا.. الاعتذار للسعودية

إبراهيم الشاذلى

ملحمة شدوان.. الحكاية من البداية

إلهام أبو الفتح

كل عام وأنتم فخر بلادي

كريمة أبو العينين

جورج فلويد من جديد

المستشار أسـامة الصعيدي

المال العام ولائحة اللجنة الأولمبية

نهى زكريا

دين في رقبتي .. عمار يا مصر

هند عصام

حور محب.. الثور القوي

اﻟﻤﺰﻳﺪ