سكرتير عام بني سويف يشهد ورش عمل البرنامح الوطني للمرأة في القيادة

شهد اللواء حازم عزت السكرتير العام لمحافظة بني سويف، فعاليات ورش العمل التي يتم تنظميها ضمن البرنامج الوطني للمرأة في القيادة ،وبالتعاون بين المحافظة والمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة بوزارة التخطيط وبالتنسيق مع المجلس القومي للمرأة،وذلك بحضور الدكتورة رحاب فراج مدير عام الإدارة العامة لتنمية وتطوير القدرات البشرية بالمعهد القومي للحوكمة ،الأستاذة نرمين محمود مقررة فرع المجلس القومي للمرأة ببني سويف، الأستاذة داليا فيض مدير البوابة الإليكترونية ومنسق التدريب بالمحافظة.

وتستهدف ورش العمل،التي تعقد بفرع المجلس القومي للمرأة ، تدريب العناصر النسائية القيادية والمتوسطة _ عدد من الموضوعات التي تركز على التدريب والتطوير الشخصي والمؤسسي وتشمل (الإدارة الدولية، الإدارة الإستراتيجية والتخطيط،صنع القرار الإداري، الرقابة الإدارية، العمل الجماعى، التواصل، إدارة الموارد البشرية، الهيكل التنظيمي، الرشاقة التنظيمية، إدارة القوى العاملة المتنوعة، البيئة الخارجية والثقافة المؤسسية، الأخلاقيات ومسؤولية الشركة، التكنولوجيا والإبتكار، الابتكار وإدارة التغيير)، بهدف دعم المرأة لتصبح أكثر فعالية وقدرة على تولي المناصب القيادية، هذا بالإضافة إلي إتاحة الفرصة للتعرف على أدوات تطوير الإدارة الذاتية وتبادل الخبرات.

تجدر الإشارة إلى أن "البرنامج الوطني للمرأة في القيادة" أحد المكونات الأساسية لمشروع " تعزيز مشاركة المرأة في الحياة العامة في مصر"، والذي يهدف إلى تعزيز أداء المرأة وتوليها المناصب القيادية، ودعم مفهوم القيادة التي تراعي المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة. من خلال التركيز على تطوير المهارات القيادية والسمات الشخصية للمرأة، ومهارات صنع وتنفيذ السياسات العامة والإدارة القائمة على النتائج،والتدريب علي استخدام أدوات وتقنيات تعميم مراعاة منظور المساواة بين الجنسين في العمل.