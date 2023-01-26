توقف عنها فورا.. 4 أطعمة ومشروبات تمتص الكالسيوم في العظام

يعتمد وزن الجسم بالكامل على بنية العظام، لذلك من المهم جدًا أن تكون لديك عظام قوية وصحية، بالإضافة إلى دعم الجسم وتشكيله، فإن وظيفة العظام هي حماية الأعضاء مثل الدماغ والرئتين، كما أنها تخزن المعادن وتنتج خلايا الدم الحمراء والبيضاء.

بشكل عام، أي نوع من الاضطرابات أو الضعف في العظام يمكن أن يجعلك تعلم إذا كان هناك خلل في العظام، فقد يكون لديك مشاكل مع هشاشة العظام، وسرطان العظام، وانخفاض كثافة العظام، والتهاب العظام، والنخر العظمي، والكساح عند الأطفال.

العناصر الغذائية مثل الكالسيوم والبروتين وفيتامين “د” ضرورية لتحسين صحة العظام، وتحصل على كل هذه الأشياء من الطعام الذي تتناوله.

من دواعي القلق أن هذه الأشياء الثلاثة مفقودة في الوقت الحاضر من طعام الناس، وبعض الأشياء التي يتم تناولها بشكل يومي تسبب أضرارًا جسيمة للعظام.

تناول الأطعمة الغنية بالملح

وفقًا لبحث نُشر في مجلة Asia Pacific Journal of Clinical Nutrition في عام 2016، بدأ خطر الإصابة بمرض هشاشة العظام في الازدياد لدى الأشخاص الذين تناولوا المزيد من عناصر الملح في الصين.

في هذا المرض، يصبح العظم رقيقًا وبلا حياة.

الاستهلاك المفرط للأطعمة الحلوة

الاستهلاك المفرط للأشياء الحلوة لا يجعل العظام ضعيفة فحسب، بل هو أيضًا سبب رئيسي للعديد من الأمراض الخطيرة مثل مرض السكري.

على الرغم من أن السكر ليس له تأثير سلبي مباشر على العظام، إلا أن فقدان العظام يمكن أن يحدث عندما يستهلك الناس الكثير من السكر ويبتعدون عن الأطعمة الغنية بالمغذيات.

الصودا والكافيين

وجدت دراسة نشرت عام 2014 في المجلة الأمريكية للتغذية السريرية أن 73000 امرأة شربن الصودا كان لديهن خطر متزايد للإصابة بكسور في الورك.

وبالمثل، وجدت دراسة نشرت عام 2016 في مجلة BMC للاضطرابات العضلية الهيكلية أن استهلاك الكافيين مرتبط بانخفاض كثافة العظام لدى النساء.

الخمور

وفقًا لدراسة نُشرت في BMJ Open في عام 2015، فإن أولئك الذين تناولوا كميات كبيرة من الكحول لديهم كثافة عظام أقل.

استهلاك الكحول يزيد من فرص الإصابة بالكسور، كما أن الاستهلاك المفرط للحوم الحمراء ضار أيضًا بالعظام.