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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

8 أعراض إذا ظهرت على طفلك فهو يعاني من نوروفيروس

أعراض فيروس نورو
أعراض فيروس نورو عند الأطفال

في الآونة الأخيرة، تم تأكيد إصابة بعض الأطفال والآباء في ولاية كيرالا بفيروس نورو. 

يقال إن هذا الفيروس ناجم عن عدم النظافة ويصيب الأطفال أكثر.

 وفقًا لموقع mayoclinic.org، يمكن أن تتسبب عدوى نوروفيروس في ظهور مفاجئ للقيء الشديد والإسهال، وهو شديد العدوى، وعادة ما يحدث بسبب الطعام الملوث أو الماء المصنوع في أماكن غير نظيفة. 

يقول مركز السيطرة على الأمراض (CDC) أن أسباب نوروفيروس يمكن أن تحدث أيضًا بعد الاتصال بشخص مصاب، دعنا نعرف كيف يؤثر هذا الفيروس على الأطفال.


فيروس نورو عند الأطفال

يمكن أن يكون نوروفيروس خطيرًا جدًا عند الأطفال دون سن الخامسة. 

وفقًا للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها ، يُصاب ما يقرب من 200 مليون طفل دون سن الخامسة بفيروس نورو كل عام في جميع أنحاء العالم. 

الأطفال الأكثر تضررا من هذا هم من 6 أشهر إلى سنتين، إذا ظهرت أعراض فيروس نورو لفترة طويلة، فقد يتعين إدخال الطفل إلى المستشفى.


أعراض فيروس نورو عند الأطفال

تبدأ أعراض نوروفيروس في الظهور في غضون 12 إلى 48 ساعة. 

يتسبب هذا الفيروس في التهاب جدران المعدة والأمعاء، وهو ما يسمى التهاب المعدة والأمعاء. 

تشمل الأعراض عند الرضع والأطفال الصغار القيء في غضون يومين إلى ثلاثة أيام من التعرض للفيروس، والإسهال المائي في غضون 5 إلى 7 أيام، وآلام البطن، والغثيان المستمر، والصداع، وآلام الجسم، والحمى، وفقدان الشهية.

الأطفال أكثر

وفقًا لـ NCBI، فإن نوروفيروس هو السبب الرئيسي لالتهاب المعدة والأمعاء الحاد على مستوى العالم، ويؤثر على الأطفال أكثر من الفئات العمرية الأخرى. 

بسبب الإسهال الناجم عن هذا الفيروس، فإن العلاج المبكر للجفاف يمكن أن يتجنب حالة اتخاذ شكل حاد من هذا الفيروس. 

وفقًا لـ ncbi، لتجنب فيروس noro، من الضروري غسل اليدين بشكل متكرر والابتعاد عن الشخص المريض.
 


كيف تعرف أن الطفل مصاب بالفيروس؟

يمكن أن يؤدي القيء والإسهال إلى الجفاف الشديد، ووفقًا للخطوط الصحية، لا يستطيع الأطفال الصغار تحمل الكثير من القيء والإسهال. 

اتصل بالطبيب على الفور إذا لاحظت هذه الأعراض لدى طفل أقل من 6 أشهر من العمر.


إلى متى يستمر نوروفيروس في الأطفال؟

تقول صحة الأطفال إن أعراض الإصابة بفيروس نوروفيروس تستمر عادة من يومين إلى ثلاثة أيام.

يجب عدم إرسال الأطفال إلى المدرسة حتى يتوقف القيء والإسهال، وأكثر ما يقلق هؤلاء الأطفال هو فيروس كورونا. 

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