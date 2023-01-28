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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أخبار السيارات |اشتريها بـ 12 ألف جنيه أرخص سيارة مستعملة .. 5 سيارات سيدان "زيرو" تبدأ أسعارها من 340 ألف جنيه..مشكلات إطارات السيارة وأسعار إصلاحها

أخبار السيارات
أخبار السيارات

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها في التالي:

 

للعائلة المصرية .. سعر سوزوكي أرتيجا الجديدة

استطاعت شركة سوزوكي اليابانية أن تقدم العديد من الطرازات داخل السوق المصري، مثل فئة السيارات العائلية التي تتمتع بمساحتها الداخلية الرحبة، إلى جانب التجهيزات الفنية والتقنية، ومنها النسخة الشهيرة سوزوكي ارتيجا.

 

اشتريها بـ 12 ألف جنيه.. أرخص سيارة مستعملة للمشاوير القريبة

تعد واحدة من ابرز السيارات داخل السوق المصري، منذ انطلاقه، بل تتصدر محركات البحث واسواق السيارات المستعملة، نسبة إلى سعرها المناسب، والاعتمادية في كثير من الاوقات، إلى جانب سهولة صيانتها وتوافر قطع الغيار الخاصة بها.

 

5 سيارات سيدان "زيرو" تبدأ أسعارها من 340 ألف جنيه .. صور

يحتوي السوق المصري للسيارات على العديد من التصميمات الهيكلية المختلفة، سواء من فئة الكروس اوفر الرياضية، أو الـ SUV متعددة الاستخدام، بالاضافة إلى فئة الهاتشباك، وفئة السيدان الشهيرة والتي تكتسب شهرة كبيرة محليًا وعالميًا ايضا.

 

تبدأ من 395 ألف جنيه.. 5 سيارات هاتشباك جديدة في مصر

يضم السوق المصري العديد من سيارات الهاتشباك التي تحمل موديلات 2022 و 2023 الجديدة، حيث تنال تلك الفئة إقبالا وشعبية كبيرة من قبل محبي عالم السيارات، ويعود ذلك بفضل تصميمها الخارجي صاحب الابعاد المناسبة، بالإضافة إلى الإطلالة الشبابية، والتجهيزات الخاصة بكل صانع.

 

مشكلات إطارات السيارة وأسعار إصلاحها .. تفاصيل

لاشك ان اطارات السيارة من اهم الاجزاء الفنية بهذه المنظومة المتكاملة، فهي بمثابة محور الارتكاز والامان للمركبة، وفي الكثير من الاحوال يغفل مالك السيارة عن الكثير من الامور الخاصة بالاطارات، والتي قد تسبب مشكلات اخرى في غاية الخطورة.

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أرخص سيارة سيدان موديل 2023 في عمان .. صور

يحتوي السوق العماني على العديد من الاصدارات المتنوعة سواء من ناحية التصميم الهيلكي أو العلامة التجارية، أو التجيزات الفنية والتقنية ايضا، وتعتبر السيارة رينو سيمبول موديل 2023 واحدة من ارخص الاصدرات المقدمة هناك من فئة السيدان، حيث تقدم بقيمة سعرية تبدأ من 3.900 ريال.

 

بداية من 133 ألف ريال.. 5 سيارات دفع رباعي في قطر| صور

يضم السوق القطري مجموعة من السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV التي تتميز بمنظومة الدفع الرباعي، وتأتي بالعديد من وسائل الراحة والرفاهية وأنظمة الأمن والسلامة ومساعدة السائق، بالإضافة لقدرتها على التعامل مع الطرق الصحراوية والوعرة.

 

أشهرها كورولا وصني.. أسعار 5 سيارات يابانية جديدة في مصر| صور

تحظى السيارات اليابانية بـ شعبية وشهر كبيرة في مصر، خاصة في فئة السيدان، ومن بين أشهرها تويوتا كورولا ونيسان صني، بالإضافة لتويوتا روميون وفورتشنر من فئة الـ SUV الرياضية.

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