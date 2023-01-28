عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أرخص سيارة سيدان موديل 2023 في عمان .. صور

رينو سيمبول
رينو سيمبول

يحتوي السوق العماني على العديد من الاصدارات المتنوعة سواء من ناحية التصميم الهيلكي أو العلامة التجارية، أو التجيزات الفنية والتقنية ايضا، وتعتبر السيارة رينو سيمبول موديل 2023 واحدة من ارخص الاصدرات المقدمة هناك من فئة السيدان، حيث تقدم بقيمة سعرية تبدأ من 3.900 ريال.

بورصة السيارات.. أسعار رينو سانديرو الجديدة ترتفع 30 ألف جنيه

بورصة السيارات|زيادة 30 ألف جنيه بسعر رينو "ستيب واي" وطرح موديل 2023..صور

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري قائمة بأحدث اسعار السيارة رينو سيمبول في السوق العماني بالاضافة إلى ابرز مواصفاتها الفنية.

 السيارة رينو سيمبول 

تعتمد السيارة رينو سيمبول موديل 2023 على محرك 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، قادر على انتاج قوة اجمالية تقدر بـ 102 حصانا، وعزم اقصى للدوران 145 نيوتن/متر، مع علبة تروس أوتوماتيكية الاداء تعمل عبر منظومة الدفع الامامي.

 السيارة رينو سيمبول 

وتحتوي السيارة رينو سيمبول موديل 2023 على مكابح مانعة للانغلاق، ونظام الوسائد الهوائية الخاص بالحماية، بالاضافة إلى نظام التوزيع الالكتروني للمكابح EBD، وزجاج كهربائي، وخاصية الغلق المركزي للابواب، مع وجود حساسات ركن وكاميرا خلفية، وتقنية دعم المكابح BA.

 السيارة رينو سيمبول 

وتضم السيارة رينو سيمبول موديل 2023 محدد للسرعة، ومقاعد من القماش ذات تحرك يدوي، ومكيف هواء، وشاشة تعمل باللمس لعرض التطبيقات، ومشغل للوسائط، مع نظام صوتي وترفيهي، ومدخل USB، وخاصية دخول السيارة بدون مفتاح، والتحكم الصوتي عبر عجلة القيادة.

 السيارة رينو سيمبول 

اسعار السيارة رينو سيمبول موديل 2023 في عمان 

 

الفئة الاولى رينو سيمبول موديل 2023 بقيمة قدرها 3.900 ريال.

الفئة الثانية رينو سيمبول موديل 2023 بقيمة قدرها 4.300 ريال.

الفئة الثالثة رينو سيمبول موديل 2023 بقيمة قدرها 5.400 ريال.

السوق العماني رينو سيمبول موديل 2023 سيمبول السيارة رينو سيمبول رينو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انقسام بـ الأهلي.. الزمالك يحسم مصير مشاركة كهربا في كأس العالم للأندية

الإيقاف والحظر الرياضي .. عقوبات كهربا في جلسة استماع الفيفا | مستندات

فيديوهات فاضحة في غرف خاصة | تفاصيل مثيرة عن ضبط سيدة أنوش

خسر 200 جنيه.. أسبوع انهيار الذهب وسعر جرام 21

بالأسماء.. قائمة الأهلي في كأس العالم للأندية واللاعبين المستبعدين

كيفية الحصول على معاش الأب المتوفى 2023

تصيبك بالسرطان .. أسرار مرعبة عن الكفتة والطرب والسجق داخل المطاعم

الشلن والبريزة بـ 30 ألف جنيه.. أين تباع وتشترى العملات القديمة؟

موضوعات متعلقة

5 سيارات سيدان "زيرو" تبدأ أسعارها من 340 ألف جنيه .. صور

اشتريها بـ 12 ألف جنيه.. أرخص سيارة مستعملة للمشاوير القريبة

للعائلة المصرية .. سعر سوزوكي أرتيجا الجديدة

أفخم 5 سيارات SUV موديل 2023 في الامارات.. صور

زيادة في سعر ميني كانتري مان بالسوق المصري.. تفاصيل

كاديلاك سكاليد جبارة وبقوة 650 حصان |صور

تبدأ من 53 ألف ريال.. أسعار إم جي 5 في السعودية |صور

برقم صادم.. سعر BMW M8 بعد زيادة 2 مليون جنيه

ترشيحاتنا

العربية اتعجنت.. وفاة 4 أشخاص في تصادم سيارة تريلا وملاكى بالبحيرة

مفتي الجمهورية في معرض الكتاب: يجوز إخراج الزكاة مقدمًا لمدة سنتين.. أصدرنا الدليل المرجعي لمواجهة التطرف ..لا نستطيع أن نطبق النصوص الشرعية بمنأى عن القانون.. تنظيم النسل جائز

معهد علوم الليزر بجامعة القاهرة: قبول طلاب الدراسات العليا حتى هذا الموعد

الذهب يعاود الارتفاع.. صعود سعر الجرام عيار 21 اليوم 28 يناير 2023

مرتضى منصور يعلن عن صفقتين بعد التعاقد مع ناصر منسي رسمياََ

بعد عملية القدس .. اتصال هاتفي بين بايدن ونتنياهو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد ارتفاع أسعار البيض.. "فراخ للإيجار" داخل مزرعة أمريكية

ما كانتش فرحانة.. صورة وفاة فتاة بعد شبكتها تثير حزن الآلاف

احصل على 1000 دولار مقابل تناول الجبن.. كيف ذلك؟

بهوت شورت وهاي ستوميك.. جيجي حديد في أحدث إطلالة لها

فيديو

شيري عادل: لن احتفل بزفافي على طارق صبري إلا بحضور بشرى وإلهام شاهين

من هو عبدالله بانعمة الذي أثار حزن رواد مواقع التواصل بوفاته/ فيديو جراف

لا يصلح للاستهلاك الآدمي .. خبير تغذية يحذر من سمك فيليه مجمد منتشر بالأسواق

صاحب 9 ألقاب .. كواليس تعاقد سيراميكا كليوباترا مع معين الشعباني/ فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

صناعة العبيد

مني أحمد

الشرطة المصرية عهد وتضحيات

عبد المعطى أحمد

ماذا جنينا من 25 يناير؟

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 33

سيف محمود

ثلاثية الرئيس والحقيقة الغائبة عن البعض

أحمد سالم

ضمائر اعتزلت الإنسانية

نهال علام

حب وكراهية

عمر الأحمد

الأصولية لم تغادر أوروبا

اﻟﻤﺰﻳﺪ