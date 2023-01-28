أرخص سيارة سيدان موديل 2023 في عمان .. صور

يحتوي السوق العماني على العديد من الاصدارات المتنوعة سواء من ناحية التصميم الهيلكي أو العلامة التجارية، أو التجيزات الفنية والتقنية ايضا، وتعتبر السيارة رينو سيمبول موديل 2023 واحدة من ارخص الاصدرات المقدمة هناك من فئة السيدان، حيث تقدم بقيمة سعرية تبدأ من 3.900 ريال.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري قائمة بأحدث اسعار السيارة رينو سيمبول في السوق العماني بالاضافة إلى ابرز مواصفاتها الفنية.

السيارة رينو سيمبول

تعتمد السيارة رينو سيمبول موديل 2023 على محرك 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، قادر على انتاج قوة اجمالية تقدر بـ 102 حصانا، وعزم اقصى للدوران 145 نيوتن/متر، مع علبة تروس أوتوماتيكية الاداء تعمل عبر منظومة الدفع الامامي.

السيارة رينو سيمبول

وتحتوي السيارة رينو سيمبول موديل 2023 على مكابح مانعة للانغلاق، ونظام الوسائد الهوائية الخاص بالحماية، بالاضافة إلى نظام التوزيع الالكتروني للمكابح EBD، وزجاج كهربائي، وخاصية الغلق المركزي للابواب، مع وجود حساسات ركن وكاميرا خلفية، وتقنية دعم المكابح BA.

السيارة رينو سيمبول

وتضم السيارة رينو سيمبول موديل 2023 محدد للسرعة، ومقاعد من القماش ذات تحرك يدوي، ومكيف هواء، وشاشة تعمل باللمس لعرض التطبيقات، ومشغل للوسائط، مع نظام صوتي وترفيهي، ومدخل USB، وخاصية دخول السيارة بدون مفتاح، والتحكم الصوتي عبر عجلة القيادة.

السيارة رينو سيمبول

اسعار السيارة رينو سيمبول موديل 2023 في عمان

الفئة الاولى رينو سيمبول موديل 2023 بقيمة قدرها 3.900 ريال.

الفئة الثانية رينو سيمبول موديل 2023 بقيمة قدرها 4.300 ريال.

الفئة الثالثة رينو سيمبول موديل 2023 بقيمة قدرها 5.400 ريال.