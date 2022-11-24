زيادة 25 الف جنيه في اسعار لوجان 2022 .. تفاصيل

شهدت السيارة رينو لوجان موديل 2022 ارتفاع جديد بالقيمة التسويقية داخل السوق المصري، وذلك عن جميع الفئات المقدمة محليًا من تلك النسخة، والتي تنتمي إلى عائلة السيدان، حيث بلغت نسبة الزيادة نحو 25 الف جنيه.

رينو لوجان 2022

وفي سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري احدث اسعار السيارة رينو لوجان 2022 بعد الزيادة الثانية خلال شهر نوفمبر.

رينو لوجان 2022

الاسعار الرسمية الجديدة للسيارة رينو لوجان موديل 2022

الفئة الاولى رينو لوجان 2022 بسعر 364 ألف جنيه بدلاً من 339 ألف جنيه.

الفئة الثانية رينو لوجان 2022 بسعر 374 ألف جنيه بدلاً من 349 ألف جنيه.

الفئة الثالثة رينو لوجان 2022 بسعر 384 ألف جنيه بدلاً من 359 ألف جنيه.

الفئة الرابعة رينو لوجان 2022 بسعر 394 ألف جنيه بدلاً من 369 ألف جنيه.

رينو لوجان 2022

مواصفات السيارة رينو لوجان موديل 2022

دعمت السيارة رينو لوجان موديل 2022 بمحرك رباعي الاسطوانات، ينتج قوة قدرها 110 حصانا، سعة 1600 سي سي، بالاضافة إلى عزم اقصى للدوران 148 نيوتن/متر، مقترن بناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء مكون من 4 نقلات مع تقنية الدفع الامامي للعجلات.

رينو لوجان 2022

وتستغرق السيارة رينو لوجان موديل 2022 توقيت زمني يقدر بـ 11.5 ثانية للوصول إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة من نقطة السكون 0، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 175 كم/ساعة، مع متوسط استهلاك للوقود بنسبة 6.3 لتر لكل 100 كيلومتر.