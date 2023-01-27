أشهرها كورولا وصني.. أسعار 5 سيارات يابانية جديدة في مصر| صور

تحظى السيارات اليابانية بـ شعبية وشهر كبيرة في مصر، خاصة في فئة السيدان، ومن بين أشهرها تويوتا كورولا ونيسان صني، بالإضافة لتويوتا روميون وفورتشنر من فئة الـ SUV الرياضية.

تويوتا روميون موديل 2023

وحصلت السيارة تويوتا روميون موديل 2023 على ناقل سرعات أوتوماتيكي من 4 نقلات، بينما زودت بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1500 سي سي، يمكنه ضخ 103 حصانا، وعزم اقصى للدوران 138 نيوتن/متر، وتبلغ السرعة القصوى للسيارة نحو 175 كيلومترًا في الساعة ، بالإضافة إلى القدرة على التسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 13.5 ثانية، بينما تستهلك كمية من الوقود تقدر بـ 6.2 لتر لكل 100 كيلومتر.

أسعار السيارة تويوتا روميون موديل 2023

الفئة الأولى GL بسعر 525,000 جنيه

الفئة الثانية GLX بسعر 565,000 جنيه

نيسان سنترا موديل 2023

تتوفر السيارة نيسان سنترا موديل 2023 بمحرك ينتج قوة تصل الى 118 حصانا، سعة 1600 سي سي، رباعي الأسطوانات 4 سلندر، مع عزم اقصى للدوران يبلغ 154 نيوتن/متر، وتنتقل السرعة إلى نظام الدفع الامامي بواسطة ناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء طراز CV، وتبلغ السرعة القصوى للسيارة 180 كيلومتر في الساعة، ويمكنها الانطلاق والتسارع من وضعية الثبات وصولاً لسرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال مدة زمنية قدرها 10.9 ثانية.

سعر نيسان سنترا موديل 2023

بلغ السعر الجديد للسيارة نيسان سنترا موديل 2023 اتوماتيك فئة upper نحو 574,500 جنيه بدلا من 484,500 جنيه.

تويوتا كورولا موديل 2023

تويوتا كورولا موديل 2023

تتمتع السيارة تويوتا كورولا موديل 2023 بناقل سرعات أوتوماتيكي CVT عدا الفئة الاولى، والتي تضم ناقل حركة مانيوال، بينما تستمد السيارة قوتها من محرك 1600 سي سي 4 سلندر، يتمكن من انتاج 120 حصانا، وعزم دوران 154 نيوتن/متر، ويصل متوسط استهلاك السيارة من الوقود نحو 6.8 لتر لكل 100 كيلومتر، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 190 كم/ساعة، ومن خلال القدرات الفنية يمكن للسيارة الوصول من وضع السكون 0 إلى سرعة 100 كم/ساعة في غضون 12 ثانية.

أسعار السيارة تويوتا كورولا موديل 2023

الفئة الأولى مانيوال بسعر 540 الف جنيه.

الفئة الثانية أوتوماتيك بسعر 575 الف جنيه.

الفئة الثالثة أوتوماتيك بسعر 620 ألف جنيه.

الفئة الرابعة أوتوماتيك بسعر 650 ألف جنيه.

الفئة الخامسة أوتوماتيك بسعر 670 ألف جنيه.

الفئة السادسة أوتوماتيك بسعر 690 ألف جنيه.

الفئة السابعة أوتوماتيك بسعر 700 ألف جنيه.

الفئة الثامنة أوتوماتيك بسعر 734 ألف جنيه.

الفئة التاسعة أوتوماتيك بسعر 825 ألف جنيه.

تويوتا فورتشنر موديل 2023

تويوتا فورتشنر موديل 2023

تعتمد السيارة تويوتا فورتشنر موديل 2023 على يضخ قوة قدرها 163 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 245 نيوتن/متر، محرك رباعي الأسطوانات سعة 2700 سي سي، ، يعمل بتقنية الدفع الخلفي للعجلات، مقترن بناقل حركة اوتوماتيكي الأداء من 6 سرعات.

وتتوفر بمحرك اخر 6 سلندر سداسي الأسطوانات، بقوة 234 حصانا، وبسعة 4000 سي سي، متصل بناقل حركة اوتوماتيكي السرعات بتقنية الدفع الرباعي، 376 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران.

أسعار السيارة تويوتا فورتشنر موديل 2023

الفئة الأولى SMART بسعر 1,740,000 جنيه.

الفئة الثانية ELEGANCE بسعر 1,890,000 جنيه.

الفئة الثالثة SPORT بسعر 1,990,000 جنيه.

نيسان صني موديل 2023

نيسان صني موديل 2023

تأتي السيارة نيسان صني موديل 2023 بمحرك 4 سلندر 1500 سي سي، يضخ قوة قدرها 108 أحصنة، و 134 نيوتن/متر من العزم الأقصى للدوران، مقترن بنوعين من ناقل الحركة، الأول مانيوال يتألف من 5 نقلات، بينما الثاني اوتوماتيك يتألف من 4 سرعات، ويمكن الانطلاق من نقطة السكون 0 وصولاً لسرعة 100 كيلومتر في الساعة، خلال فترة زمنية تقدر مدتها بـ 12.5 ثانية، وتبلغ السرعة القصوى نحو180 كيلومترا في الساعة، مع متوسط استهلاك للوقود بنسبة قدرها 6.9 لتر لكل 100 كيلومتر.

أسعار السيارة نيسان صني موديل 2023

الفئة الاولى بقيمة قدرها 375,400 جنيه.

الفئة الثانية بقيمة قدرها 406,500 جنيه.

الفئة الثالثة بقيمة قدرها 427,000 جنيه.

الفئة الرابعة بقيمة قدرها 441,000 جنيه.