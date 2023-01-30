بيان عاجل من رئيس وزراء باكستان بعد تفجير مسجد بيشاور

قال رئيس وزراء باكستان شهباز شريف، اليوم الاثنين، إن الانفجار الذي وقع في مسجد بمدينة بيشاور الواقعة على الحدود مع أفغانستان اليوم الاثنين، هو هجوم انتحاري.

وأوضح شريف في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر" أنه يناشد بالتبرع بالدم لإنقاذ أرواح المصابين في الهجوم الانتحاري.

ومنذ قليل، نقلت وكالة "رويترز" عن مصادر طبية قولها إن التفجير أسفر حتى الآن عن مقتل 32 شخصًا وإصابة 147 آخرين.

ونقلت قناة "جيو تي.في" الباكستانية عن مصادر أمنية قولها إن المسجد يقع بالقرب من مجمع سكني لأفرادها وكان به نحو 260 شخصا وقت الانفجار.





من جانب آخر، ذكرت صحيفة "داون" الباكستانية أن مفوض شرطة بيشاور، رياض محسود، أكد أن عدد القتلى بلغ 28 شخصًا على الأقل،

وبحسب "دوان"، صرح قائد الشرطة، محمد إعجاز خان، بأن سقف المسجد انهار عقب الانفجار، مشيرًا إلى أن المزيد من القتلى والمصابين مدفونون تحت الأنقاض.

وقال خان إن ما يتراوح من 300 إلى 400 شرطيين كانوا متواجدين في المنطقة وقت وقوع الانفجار.

بدوره، أكد وزير الداخلية الباكستاني، رنا ثناء الله، في تغريدة له على "تويتر" أن السلطات الأمنية ستحقق في ملابسات الانفجار.

وتشهد المناطق الحدودية بين أفغانستان وباكستان هجمات مسلحة متكررة تستهدف رجال الأمن والشرطة والموظفين في الحكومة.



